Il tecnico. Novelli: "Gara di carattere e qualità. Servono prove così per darci forza»

"La squadra ha disputato una buona gara sotto l’aspetto caratteriale e di organizzazione di gioco. Se c’era una squadra che oggi doveva vincere, non me ne voglia il Fanfulla, ma quella era il Prato. Purtroppo non ci siamo riusciti". E’ abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi Raffaele Novelli (foto), allenatore del Prato, anche se resta un pizzico di rammarico per il risultato non pienamente positivo. "Nella prima parte di gara, in cui abbiamo prodotto tanto, non siamo riusciti a capitalizzare e ad andare in vantaggio, fallendo anche il rigore del possibile 1-0. Nel calcio le occasioni e gli episodi contano. Il Fanfulla ha fatto gol quasi senza tirare in porta – insiste Novelli -. Anche sull’1-1 ci siamo difesi molto bene sui tentativi di ripartenza dei nostri avversari e dopo il pareggio abbiamo anche avuto le possibilità per vincere la partita, ma non le abbiamo sfruttate. Una partita di carattere e di qualità, che però non basta. Dobbiamo trovare dentro di noi forze e risorse per fare partite del genere. Non basta perché non abbiamo vinto, ma servono gare come questa per darci forza e consapevolezza e per farci tornare ai tre punti il prima possibile".

Il girone resta molto complicato, così come la situazione dei biancazzurri. "Campionato molto equilibrato in alto e in basso – conclude Novelli -. Serve mantenere la giusta tranquillità, correggendo le cose negative e conservando domenica dopo domenica quelle positive".

L. M.