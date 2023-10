Il tecnico. Novelli salva solo il secondo tempo: "C’è ancora tanto da lavorare»

"Dobbiamo capire che non possiamo aspettare di andare in difficoltà per giocare nella maniera giusta, con l’atteggiamento corretto. La squadra nel primo tempo non ha giocato bene, ma nella ripresa si è trasformata. C’è ancora tanto da lavorare per migliorare questi dettagli". Obiettivo e lucido nella sua analisi, Raffaele Novelli, allenatore del Prato, dopo il pareggio ottenuto in pieno recupero contro il Forlì, che nel primo tempo ha creato non poche difficoltà ai lanieri: "Nella prima parte di gara eravamo lunghi e non siamo riusciti ad essere intensi. Nonostante tutto abbiamo rischiato poco in realtà. Ci siamo creati noi delle difficoltà da soli, contro quella che rimane un’ottima squadra – insiste Novelli -.Nella ripresa abbiamo avuto anche dei tempi di giocata diversi, abbiamo creato 6-7 palle gol. E’ la seconda volta che riusciamo a portare a casa dei punti e a rimediare nel finale. La squadra ha prodotto, ha creato palle gol. Ci sono tanti aspetti positivi, ma non bastano ancora e sappiamo che dobbiamo insistere per migliorare". E ancora: "Ho visto lacune nella gestione corretta del pallone e degli spazi. Fattori che poi ci hanno esposto a delle situazioni che creano delle difficoltà evitabili –conclude Novelli –. Dobbiamo essere più veloci nel pensiero e nell’esecuzione. Quando lo facciamo riusciamo a mettere in difficoltà qualsiasi avversario".

L. M.