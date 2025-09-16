Il tecnico Passarini elogia il Tolentino: "Una ripresa gestita molto bene"

"Bravi a reagire nella ripresa e a riprendere una partita difficile". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, sul pareggio interno (1-1) contro l’Urbania. Un match ostico per i cremisi che per buona parte si sono trovati in svantaggio, contro una formazione solida in difesa. "Nella parte iniziale del primo tempo – spiega Passarini – siamo stati nervosi, abbiamo commesso qualche errore e questo non ci ha permesso di tenere alto il ritmo nel palleggio. Il gol subito non ci ha aiutato, l’Urbania si è chiusa di più rendendoci la vita difficile. Nella ripresa è andata meglio e i risultati si sono visti, mi complimento con la squadra". Il pareggio porta il Tolentino a quota quattro. "La squadra – dice il tecnico – sta molto bene mentalmente, abbiamo gestito il possesso con calma e pazienza per attendere il varco giusto e alla fine il gol del pareggio è arrivato. Nel finale siamo stati bravi a chiuderci e a resistere nei frangenti in cui eravamo più stanchi. Ci teniamo il pareggio e guardiamo con fiducia al prossimo match". Nel finale è uscito acciaccato Tizi. Tutto l’ambiente cremisi confida in nulla di grave, per l’importanza del capitano. Settimana impegnativa per la squadra di Passarini, perché domani si torna in campo al "Della Vittoria" per il ritorno degli ottavi di Coppa contro il Trodica. Match di andata finito 4-1 in favore del Tolentino.

Marco Natalini