Il tecnico Passarini sulla sconfitta a Jesi. "Tolentino troppo nervoso all’inizio. Questa frenesia la paghiamo nei risultati»

"Il gol subito dopo appena trenta secondi ci ha destabilizzato e non siamo stati in grado di reagire". Si dice amareggiato Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo la sconfitta per 1-0 contro la Jesina. Decisiva la rete nel primo minuto con i cremisi che hanno giocato una gara non precisa come al solito. "Nelle ultime uscite – spiega Passarini – siamo molto nervosi nelle fasi iniziali, questa frenesia iniziale la stiamo pagando subendo gol nei primi minuti, pagando in termini di risultati. La partita non è stata giocata al meglio delle nostre capacità, perché poche volte siamo arrivati alla conclusione in maniera pulita, non permettendoci di trovare quantomeno il pareggio". Per i cremisi è il secondo ko in campionato dopo le prime sette giornate, andamento sicuramente condizionato anche da qualche assenza di troppo. Il capitano Tizi si è rivisto in panchina dopo un paio di settimane, mentre il centrocampista Capezzani sembra sulla via del recupero dopo alcune settimane ai box. "Davanti a noi – conclude Passarini – abbiamo una settimana importante in cui dovremo schiarirci le idee e ripartire al meglio ancor più compatti di prima perché il campionato è equilibrato e difficile ogni domenica". Il Tolentino ritornerà in campo domenica davanti in casa contro il Fabriano Cerreto in una gara da non fallire.

Marco Natalini