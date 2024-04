Il tecnico. Ridolfi: "C’era voglia di vincere. E i ragazzi lo hanno dimostrato»

Una grande vittoria che permette al Prato di dare continuità al proprio momento positivo e garantire la serenità all’ambiente. "Lo sapevamo sin dalla vigilia che non era una partita facile e sono rimasto molto contento della prestazione offerta dalla squadra, al di là del risultato finale che ci appaga e premia i nostri sforzi – ha detto alla fine il tecnico Maurizio Ridolfi – e del resto abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo realizzato due reti e creato le occasioni per segnarne altre ed il plauso va ai giocatori, con la squadra ha interpretato molto bene la partita contro una squadra molto forte". E comunque non si pensi che dall’altra parte non vi fossero le motivazioni, visto che il Sant’Angelo ha cercato in ogni modo di mettere in difficoltà un Prato non solo concreto, ma anche bello a vedersi sul piano del gioco e del modo di stare in campo. Lo stesso allenatore ha detto che "c’era la voglia di vincere questa partita ed abbiamo dato la sensazione di poter sempre far gol, riuscendo ad essere pericolosi ogni volta che ci spingevamo in avanti e questo è un aspetto importante". Si guarda avanti a questo finale di stagione senza particolari obiettivi, se non quello di ottenere il massimo da ogni gara per continuare a risalire in classifica. "Vogliamo giocare in questo finale di stagione con la giusta tranquillità, cercando di ottenere più punti possibili e poi alla fine tireremo le somme, anche valorizzando e facendo crescere i giovani di qualità che abbiamo in organico".