Il tecnico rivale. Silenzio stampa, mister Campoli:: "Sono stati bravi»

Giorni concitati in casa Atletico Ascoli dopo l’esonero di mister Sergio Pirozzi. La squadra è stata affidata al responsabile del settore giovanile, Simone Seccardini, che ha esordito con un ottimo punto conquistato sul campo del Tivoli. La situazione resta in divenire e bisognerà capire che scelte verranno prese, con il club del presidente Giordani che intanto ha preferito non far rilasciare dichiarazioni al termine. Di sicuro ci si attendeva una risposta d’orgoglio dopo l’addio di Pirozzi, prestazione che è arrivata su un campo complicato. Resta persino un pizzico d’amaro in bocca per non aver gestito al meglio il vantaggio nella ripresa, prima del definitivo 2-2 dei padroni di casa sotto la pioggia dello stadio Tomei. In sala stampa si è presentato Stefano Campoli, allenatore del Sora, che ha voluto tributare i propri complimenti agli avversari: "Ci hanno sorpreso in avvio di partita, cambiando anche schema di gioco. Poi dopo il nostro vantaggio sono stati bravi a ribaltare il risultato".