Il tecnico. Settesoldi: "La gara perfetta. Non perdiamo questa grinta»

"Sono contento in primis perché i ragazzi hanno mostrato lo spirito giusto, quello che avevo chiesto loro e che dovrà accompagnarci sino alla fine del campionato. Oggi (ieri, ndr) abbiamo disputato la partita perfetta: abbiamo tenuto bene il campo, restano otto partite e dobbiamo continuare su questa strada". Mister Simone Settesoldi non ha nascosto la soddisfazione per una vittoria che rafforza ulteriormente il morale del gruppo, in vista delle prossime e decisive uscite.

"L’obiettivo resta quello di arrivare all’ultima giornata e salvarsi, a prescindere dal numero di squadre alle spalle – ha continuato l’allenatore – e io credo che continuando a mantenere questo livello di prestazioni, l’obiettivo sia alla portata". Settesoldi ha fatto i complimenti a tutti giocatori. Anche s Samuele Tempestini, del quale si sta parlando da un mese a questa parte più per la sconfitta a tavolino decretata dal giudice sportivo a favore del Cittadella Vis Modena e dei possibili risvolti del suo tesseramento contestato piuttosto per la sua affidabilità.

"Tempestini ha giocato una buona gara, al pari di tutta la squadra. Anche chi è stato chiamato in causa a partita in corso ha dato il proprio contributo – ha proseguito Settesoldi, chiudendo con un auspicio sul "caso Tempestini" - Abbiamo ‘pagato’ con tre punti, spero che la querelle possa chiudersi qui. In ogni caso, noi dovremo continuare a concentrarsi esclusivamente sul campo e continuare a dare il 110% come stiamo facendo".