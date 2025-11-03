Il tecnico. Venturi: "Abbiamo fatto bene. E la difesa stavolta ha funzionato»

E’ decisamente soddisfatto mister Simone Venturi dopo lo 0-0 maturato all’Artemio Franchi di Siena. "Al netto delle decisioni arbitrali (il riferimento va all’episodio dubbio del gol cancellato a Rossetti, ndr), penso sia stata una bella partita. "Molto probabilmente il livello visto in campo è superiore rispetto alla categoria - il pensiero del tecnico del Prato - Abbiamo fatto una grande gara, siamo anche riusciti a mettere in difficoltà la miglior difesa del girone E". Difesa, quella dei lanieri invece, che finalmente è tornata a non subire gol. "E’ frutto del lavoro. Rispetto alle precedenti uscite, abbiamo commesso meno errori là dietro, mostrando una solidità importante. Polvani? Ha fatto quello che ha sempre fatto in carriera". Per un Polvani al debutto, ecco un Gioè costretto a dare forfait a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida. "Bryan aveva accusato dolore alla schiena nei giorni scorsi. Sembrava un problema risolto - il racconto di Venturi - e invece nel riscaldamento si è completamente bloccato. E’ stata una settimana complessa in generale, visto che tanti calciatori hanno avuto un virus. Dal punto di vista tattico, schierando la difesa a quattro, abbiamo compiuto un passo in avanti, alternando fasi di attesa ad altre di grande pressione. Peccato perché abbiamo sbagliato troppo tecnicamente nell’ultimo passaggio e questo non è da noi".

F.B.