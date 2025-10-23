Il tecnico. Venturi: "Delusi e arrabbiati. Continuiamo a subire troppi gol»

"Uscire così dalla Coppa Italia fa certamente male. Siamo tutti delusi e arrabbiati". Parola del tecnico Simone Venturi (foto), che analizza il ko rimediato sul campo della Correggese. "Sinceramente, fino al gol del 3-1 abbiamo fatto una buona prestazione. Anzi, nel primo tempo meritavamo di essere in vantaggio: oltre al rigore sbagliato, abbiamo collezionato altre occasioni per segnare. Siamo andati con coraggio in pressione alta, abbiamo proposto e non abbiamo sofferto tantissimo, anche se c’è stato l’errore che ha generato l’1-0. Ci siamo ritrovati sotto di due gol in maniera immeritata, poi abbiamo subito riaperto la contesa - il commento dell’allenatore dei lanieri - Ma una grave ingenuità ha chiuso la sfida, visto che per noi il 3-1 è stata una mazzata. Il passivo è comunque troppo pesante per la prestazione che abbiamo mostrato".

L’unica notizia positiva è rappresentata dal rientro di Settembrini. "Sicuramente. Per il resto, continuiamo a prendere troppe reti a difesa schierata per colpa di ingenuità: questo è il problema principale di questo momento". Nelle ultime due uscite, i biancazzurri hanno incassato sei reti, mentre in stagione sono già 17 in 11 uscite. "E’ una criticità che ci stiamo portando dietro dall’inizio. Sono dati pesanti. Stiamo lavorando settimanalmente per migliorare. La squadra vuole fare bene".

F.B.