Il Terni Fc non si ferma più: ora è secondo. Schiantato un Città di Castello in crisi

TERNI FC

2

CITTA’ DI CASTELLO

1

TERNI FC: Cunzi, Dianda, Flavioni, Gaggiotti, Fabris (1’ st Dida), Romeo, Carletti, Bagnato (13’ st Malerba), Lora Almonte (37’ st Leonardi), Pacilli (42’ Valerio), Pescicani. A disp Ambrogi, Cianchetta, Pucci, Proietti Zolla, Ronconi. All.: Borrello.

CITTA’ DI CASTELLO: Stefanelli, Lavano, Caruso, Croce, De Vitis (46’ st Conti), Capezzuto, Pupo Posada, Rinaldi, Giannò, Peluso, Mattei (29’ st Vassallo). A disp Palazzini, Rossi, Locchi, Giabbecucci, Dell’Orso, Briglio, Giunti. All. Armillei.

ARBITRO: Apuzzo di Terni (Amici di Foligno e Marotta di Orvieto).

MARCATORI: 24’ pt Peluso, 9’ st Bagnato, 13’ st Gaggiotti

NOTE: spettatori 300 circa. Aammoniti: Romeo, Pupo Posada, Fabris, Croce, De Vitis, Malerba. Recupero: pt 2’, st 4’.

TERNI – Non si ferma più il Terni Fc che conquista la quinta vittoria di fila e il nono risultato utile consecutivo scavalcando l’Angelana, portandosi in solitaria al secondo posto a 4 lunghezze dalla capolista Acf Foligno che affronterà domenica prossima al Blasone. Seconda sconfitta di fila, invece, per un Città di Castello sempre più in crisi che si ritrova in piena zona playout. Eppure a trovare per primi il gol sono proprio i tifernati al 24’, quando Peluso sugli sviluppi di un corner batte Cunzi con un destro velenoso. Il gol subito scuote il Terni Fc che rientra nella ripresa con un altro piglio. Dopo 9 minuti Lora Almonte lavora bene una palla in area e viene atterrato. Apuzzo di Terni non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri va il solito Bagnato, che è perfetto ed incrociando la sfera fa 1-1 per il sesto gol consecutivo per il centrocampista ternano. Il Città di Castello accusa il colpo e poco dopo incassa il 2-1: corner di Pacilli, Romeo fa da torre per il compagno di reparto Gaggiotti che di testa batte Stefanelli. Nel finale il Città di Castello si riversa in avanti alla ricerca del pareggio ma è ancora il Terni Fc a sfiorare il gol con una rovesciata di Pacilli. Al triplice fischio di Apuzzo è festa grande per i ternani che adesso sognano l’impresa contro la capolista. Tanto amaro in bocca, invece, per i tifernati.