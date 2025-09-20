Il Terranuova all’attacco

TERRANUOVA

Si gioca oggi uno degli anticipi della terza giornata di serie D che vede il Terranuova Traiana contrapposto al Cannara. Le due compagini si incontreranno per la prima volta in assoluto all’interno delle mura dello stadio comunale Mario Matteini. La neo promossa umbra, ancora a secco di punti, è intenzionata ad ingranare la marcia giusta per affrontare il campionato. Da piazza Coralli, invece, monta la voglia di rivalsa dopo la sconfitta incassata a San Casciano ad opera dello Scandicci grazie ad gol di Dodaro proprio nei minuti finali del match. I terranuovesi, che stazionano a metà classifica con 3 punti all’attivo per la vittoria in casa alla prima giornata contro il Poggibonsi, saranno al gran completo. Rientrato l’infortunio di Bargellini, il gioiellino figlio d’arte cresciuto nella cantera della Sangiovannese, tutta la rosa sarà a disposizione del vice allenatore Gianpaolo Giugni, dal momento che su Becattini pesa una giornata di squalifica e il tecnico figlinese dovrà assistere alla gara dalla tribuna. Rispetto alla passata stagione, dunque, ciò che non mancherà saranno i cambi. Il Terranuova Traiana tenterà così di dare la spallata al gruppo allenato da Armillei, l’uomo che ha permesso il ritorno in serie D del Sansepolcro.

È ormai opinione condivisa che la gara di domenica scorsa sul sintetico di San Casciano ha segnato una battuta d’arresto nella prestazione di Marini e soci, che alla prima di campionato hanno fatto divertire il pubblico di casa con una buona performance senza sbavature. I biancorossi cercheranno di tornare su quella strada, anche se l’avversario non è da sottovalutare. Tra tutti, il bomber Elian Bertaina, che in Eccellenza ha messo a segno ben 22 reti ed è l’autore del gol dei rossoblu nella sfida poi persa con il Follonica Gavorrano. Poi, dopo l’incontro di oggi, inizierà un vero tour de force: nel turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre il Terranuova si recherà a Bagno di Gavorrano, mentre un’ulteriore trasferta è in programma per domenica 28 settembre, quando la truppa di Becattini tornerà al Franchi di Siena per affrontare la Robur.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Simonti, Ficini, Degl’Innocenti, Benucci; Cioce, Sesti; Marini, Sborgi, Saltalamacchia; Bruni. Allenatore: Gianpaolo Giugni (Becattini squalificato).

CANNARA (3-5-2): Vassallo; Porzi, Mancini, Montero; Camilletti, Myrtollari, Fioretti, Maselli, Bertaina; Roselli, Schvindt. Allenatore: Antonio Armillei.

Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia (Fedolfi-Cutillo).

Francesco Tozzi