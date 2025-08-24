Il Terranuova all’attacco

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana scende in campo per la prima gara ufficiale della stagione nel preliminare di Coppa Italia che si terrà oggi alle 17 allo stadio comunale Mario Matteini contro lo Scandicci. Ad un mese circa dall’inizio della preparazione, Marco Becattini ha già le idee chiare su come muoversi. La sfida odierna per il tecnico di Figline rappresenta un’occasione in più per misurare il termometro della squadra e riuscire nell’amalgama del gruppo in vista della prima di campionato in programma il 7 settembre contro il Poggibonsi. L’obiettivo è provare a fare risultato, ma se il cammino in coppa dovesse interrompersi già stasera l’attenzione dell’allenatore sarà rivolta esclusivamente al buon andamento della stagione regolare. Come lo scorso anno, infatti, la priorità resta la salvezza da guadagnarsi sul campo, magari evitando di incorrere nella lotteria dei play-out. Terranuova Traiana e Scandicci, entrambe profondamente rinnovate nell’organico, si sono incontrate in Coppa Italia soltanto una volta, il 21 agosto 2022 allo stadio Turri. In quell’occasione furono i blues a prevalere ai rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

Le due compagini si sono poi affrontate nel campionato di Eccellenza 2023-2024: all’andata vinse lo Scandicci 3-1, mentre nel match di ritorno finì 0-0. Tra le fila dei fiorentini, il Terranuova ritrova l’ex Fedele, tra i protagonisti assoluti dell’ultima cavalcata in Eccellenza. Il capitano dei biancorossi Marini, invece, ha indossato la maglia dello Scandicci per due stagioni. Per quanto riguarda il capitolo degli indisponibili, Zhupa è sempre a riposo dopo l’infortunio rimediato al Viola Park contro la Fiorentina Under 18 e ci sarà da capire se saranno a disposizione Bargellini e Degl’Innocenti, che hanno saltato l’ultima amichevole contro l’Asta. Se la gara dovesse terminare in parità, saranno i calci di rigore a decidere quale squadra affronterà il Grosseto domenica 31 agosto nella trasferta allo stadio Zecchini.

COSÌ IN CAMPO (ore 17)

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Benucci, Senzamici, Simonti, Tassi; Sesti, Cioce; Marini, Sborgi, Saltalamacchia; Bruni. A disposizione: Rosadi, Cardo, Castaldo, Mannella, Fantoni, Innocenti, Ngom, Verdini, Baldini. Allenatore: Marco Becattini.

SCANDICCI (4-3-3): Fedele; Chiaverini, Sottil, Biancon, Dodaro; Guidelli, Viligiardi, Aprili; Arrighini, Mugelli, Russo. A disposizione: Patata, Valentini, Fratini, Orselli, Poli, Tacconi, Valori, Grossi, Del Pela. Allenatore: Mirko Taccola.

Arbitro: Niccolò Galligani di Pistoia (Ferretti-Gallà).

Francesco Tozzi