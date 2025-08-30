Il Terranuova da Indiani. C’è l’ostacolo Grosseto

TERRANUOVAImpegno serale per il Terranuova Traiana, che questa sera alle 20,30 scenderà in campo contro il Grosseto allo stadio comunale olimpico Carlo Zecchini per il primo turno di Coppa Italia di serie D, la seconda gara ufficiale della stagione sportiva 2025-2026. I terranuovesi sono reduci dalla buona prestazione contro lo Scandicci nel turno preliminare. In panchina torna Marco Becattini (nella foto), che da questa sfida ha solo da guadagnarci. I biancorossi getteranno dunque il cuore oltre l’ostacolo in vista della prima di campionato in programma per la prossima settimana. Ficini torna a disposizione dopo la squalifica, mentre Zhupa e Bargellini sono sempre out per problemi fisici. Sul fronte Grifone, lo specialista in promozioni Indiani proverà invece a serrare i ranghi per fornire un anticipo di quello che intende seminare in campionato. Le aspettative verso il Grosseto sono altissime, visto che si candida al ruolo di capolista.

COSÌ IN CAMPO (ore 20,30)GROSSETO (3-5-2): Cardelli; D’Ancona, Gonnelli, Brenna; Santarelli, Della Latta, Sacchini, Sabelli, Shenaj; Riccobono, Carlotti. All.: Indiani.TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Simonti, Castaldo, Degl’Innocenti, Tassi; Cioce, Sesti; Marini, Sborgi, Saltalamacchia; Bruni. All.: Becattini.Arbitro: Marco Pascali di Pistoia (Nesi-Guidocci).

Francesco Tozzi