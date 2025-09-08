Il Terranuova parte forte
Serie D: in dieci per un’ora i valdarnesi centrano la prima vittoria stagionale
TERRANUOVA TRAIANA 2 POGGIBONSI 0
TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Simonti, Ficini, Degl’Innocenti, Castaldo (26’ s.t. Cardo); Cioce, Sesti (37’ s.t. Mannella); Marini, Sborgi (30’ s.t. Verdini), Saltalamacchia (30’ s.t. Zhupa); Bruni P. (33’ s.t. Ngom). A disposizione: Rosadi, Innocenti, Senzamici, Fantoni. Allenatore: Becattini
POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Nobile, Borri (26’ s.t. El Dib), Borghi; Pruszko (26’ s.t. Biagiotti), Gonzi, Ndiaye, Corzani (30’ s.t. Corcione), Ponticelli; Boriosi, Pippi (22’ s.t. Kean Dossè). A disposizione: Baracco, Boduri, Bruni L., Resuttana, Maiello. Allenatore: Barontini
Arbitro: Pasqualini di Macerata (Pascoli-Longarini)
Reti: 34’ p.t. Simonti, 21’ s.t. Sborgi
Note: ammoniti Borri, Borghi, Gonzi. Espulso Ndiaye. Angoli 9-3. Recupero 2’ p.t. e 5’ s.t.
TERRANUOVA
Buona la prima per il Terranuova Traiana alla sua seconda stagione consecutiva in serie D. I valdarnesi vincono 2-0 sul Poggibonsi, in inferiorità numerica per circa un’ora di gioco, e portano a casa l’intera posta in palio. Zhupa torna a disposizione di Becattini, mentre Bruni vince il ballottaggio con Ngom per il ruolo di punta.
Dopo un quarto d’ora, la prima azione degna di nota porta la firma dei padroni di casa. Ottimo scambio di Marini con Sesti, che si proietta su Bruni. L’attaccante prova un colpo di testa che viene respinto, Saltalamacchia raccoglie la sfera, ma il tiro finisce sul fondo. Il risultato si sblocca alla mezzora in favore dei locali.
L’intuizione è di Marini, il capitano trova Bruni, la conclusione è imprecisa, la palla viene poi raccolta da Simonti che sotto porta supera l’estremo difensore del Poggibonsi. La partita cambia piega dopo l’espulsione di Ndiaye per doppia ammonizione.
Al 39’ arriva però la risposta dei leoni, con un tracciante di Gonzi che per la prima volta impegna Pagnini. Il raddoppio del Terranuova arriva al 21’ della ripresa: mischia in area, il pallone viene trattenuto tra le gambe della retroguardia giallorossa, ne approfitta il 2007 Sborgi che riesce a infilare la palla in rete.
Francesco Tozzi
Continua a leggere tutte le notizie di sport su