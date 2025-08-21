Il Terranuova Traiana batte l’Asta in amichevole

Arezzo, 21 agosto 2025 – Il Terranuova Traiana chiude con un sorriso la serie di amichevoli pre-campionato. I biancorossi, ieri pomeriggio, hanno superato 2-0 l'Asta al campo sportivo “Arnaldo Satini” di Taverne d'Arbia, nell'ultima prova prima dell'avvio ufficiale della stagione di Serie D 2025-2026. A decidere la sfida le reti del capitano Marini al 27' del primo tempo e di Ngom all'8' della ripresa. Mister Becattini ha confermato il collaudato 4-2-3-1, proponendo però una formazione profondamente rinnovata rispetto agli ultimi anni: Pagnini in porta; linea difensiva con Benucci, Ficini, il nuovo acquisto Simonti e Tassi; davanti alla retroguardia Sesti e Cioce, quest'ultimo al rientro dal grave infortunio subito lo scorso 29 settembre contro la Fezzanese. Sulla trequarti Marini, Sborgi e Saltalamacchia, a supporto di Bruni schierato come terminale offensivo. Restano a riposo, in via precauzionale, Degl'Innocenti, Bargellini e Zhupa. Un buon segnale per Becattini, che avrà ora ulteriori elementi di valutazione in vista del debutto ufficiale di domenica prossima: alle ore 17, allo stadio Matteini, il Terranuova affronterà lo Scandicci nel preliminare di Coppa Italia di Serie D.