Il Terranuova Traiana batte lo Scandicci e accede al primo turno di Coppa Italia

Arezzo, 25 agosto 2025 – Il Terranuova Traiana va avanti in coppa. La squadra di Marco Becattini ha conquistato una vittoria preziosa superando lo Scandicci ai calci di rigore nel turno preliminare di Coppa Italia. Dopo una gara equilibrata finita sullo 0-0, la sfida si è decisa dal dischetto: a segno Ngom, Cioce e Pagnini, mentre Mannella e Sesti non sono riusciti a trasformare. Decisiva la freddezza di Pagnini, che ha regalato ai biancorossi il successo per 3-2.

Ora la squadra guarda al prossimo impegno: domenica, a Grosseto, andrà in scena il primo turno di Coppa Italia. Prima del fischio d’inizio, il gruppo degli Insospettabili di Terranuova ha voluto ricordare con uno striscione Gianni Trappolini e Giulia Santoni, i due volontari della Misericordia scomparsi nel tragico incidente in A1 dello scorso 4 agosto.