Il Terranuova Traiana si gode l’impresa di Grosseto

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Con una gara straordinaria per intensità e attenzione il Terranuova Traiana, contro ogni pronostico, ha vinto ieri 2-1 allo Zecchini con il Grosseto conquistando tre punti importantissimi non solo per la classifica ma anche per il morale. Dopo la rete del vantaggio dei grifoni al 34’con un tiro di Sabelli deviato da Mobilio. Il pari dei valdarnesi al 46’. Angolo di Mannella e colpo di testa vincente di Zhupa. 1-1. Nella ripresa il Grosseto ha fatto poco o niente e al 33' il Terranuova Traiana ha confezionato la rete della vittoria. Grande assist per Marini che ha superato l'estremo difensore grossetano.

Una grande impresa che potrebbe rappresentare la svolta del campionato. Nel dopo gara grande soddisfazione per il successo maturato sul campo di una delle squadre più forti del campionato, ma anche la consapevolezza che di strada da fare ce n'è ancora tanta e che quello di ieri al Carlo Zecchini è solo un piccolo mattoncino che può servire per raggiungere l'obiettivo finale di tutto l'ambiente biancorosso, quello della salvezza.

Sarà molto difficile raggiungerla direttamente, molto più probabile conquistarla attraverso i playout. Ma la vittoria sul terreno maremmano, ha messo in mostra una squadra che ha affrontato i quotati avversari con grandissima lucidità, determinazione e attenzione e alla fine il risultato finale non può certo far gridare allo scandalo. Nel dopo partita mister Marco Becattini e il calciatore Tommaso Degl'Innocenti hanno sottolineato l'importanza di questa vittoria, ma hanno ricordato che il campionato è ancora lungo e che da qui alla fine ci saranno tante altre partite molto importanti.

Domenica, intanto, la Matteini, arriva L'Aquila Montevarchi, che all'andata segnò cinque reti costringendo il Terranuova Traiana a digerire una delle sconfitte più indigeste della stagione. Il Terranuova Traiana aveva bisogno di una bella iniezione di fiducia in vista della fase finale del campionato. Saranno tutte finali per la squadra biancorossa, che difficilmente potrà evitare la lotteria dei play out, ma arrivarci in una buona posizione di classifica potrebbe essere importantissimo, in quanto consentirebbe di salvarsi con due pareggi. Una cosa è certa. Adesso il morale è alto e la gara di domenica con il Montevarchi si preannuncia davvero molto interessante. Il Matteini farà registrare il tutto esaurito.