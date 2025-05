Il Terranuova Traiana vince a San Giovanni, accede ai play out e manda in Eccellenza gli azzurri

Arezzo, 04 maggio 2025 – All'ultimo atto del campionato di Serie D, Girone E, si affrontano Sangiovannese e Terranuova Traiana. Uno scontro di campanile che ha un peso specifico enorme in chiave salvezza. Entrambi iniziavano il match appaiate in classifica con 36 punti a referto. Il risultato maturato al “Virgilio Fedini”, aggiunto alla vittoria del Figline contro il Livorno, condanna la Sangiovannese alla retrocessione diretta in Eccellenza. Il Terranuova Traiana, grazie al gol di Zhupa, che fissa il punteggio sullo 0-1, continua a sperare nella permanenza in categoria passando per i play out, dove affronterà al Matteini il Figline, avendo a disposizione due risultati su tre. Gli ospiti toccano il primo pallone della partita, con la Sangiovannese pronta a rispondere. Al 3' minuto, punizione dal lato corto dell'area di sinistra per il Terranuova Traiana. Mannella prova ad andare direttamente in porta ma il pallone è alto sopra la traversa. Al 17' arriva il primo corner della partita a favore degli ospiti. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, grande occasione per la formazione di Becattini. Colpo di testa di Saitta prontamente respinto con i pugni da Barberini.

Dopo i primi venti minuti di gioco, oltre all'occasione per gli ospiti precedentemente citati, nessun'altra azione degna di nota. Molti i duelli a centrocampo. Al 28' ammonito Santeramo per un fallo su Zhupa. Punizione affidata al sinistro di Iaiunese. Il pallone termina alto alle spalle dell'estremo difensore. Al 31' primo angolo anche per la Sangiovannese che si conclude con un tiro da fuori alto di Pertica. La squadra ospite sembra aver preso qualche metro e si sta dimostrando più intraprendente rispetto alla formazione guidata da mister Deri. Al 40' passa in vantaggio il Terranuova Traiana con Zhupa. Il numero 9 è imbeccato bene da Tassi che, con un filtrante, mette il proprio compagno di fronte al portiere avversario ribadendo a rete con un bel tiro rasoterra. Al 44' ammonito Tassi per un fallo su Santeramo. Allo scadere del primo tempo, prova a reagire la Sangiovannese con un colpo di testa di Gaetani che termina sul fondo. Concessi due minuti di recupero. Finisce il primo tempo sul punteggio di 0-1 per il Terranuova Traiana.

Inizia la ripresa con il primo possesso a favore della Sangiovannese. Dopo 10' minuti ancora nessuna occasione da segnalare sia da una parte che dall'altra. Il Terranuova Traiana sta cercando di fare buona guardia e, per il momento, la Sangiovannese non riesce a rendersi davvero pericolosa. Al 18' grande occasione per i padroni di casa. Imbastiscono l'azione i due neo entrati Gianassi e Nieri. Il primo mette in mezzo per il numero 19 che, con una bella girata, conclude con un sinistro potente ma è attento Timperanza. Dopo neanche un minuto, insiste la Sangiovannese che colpisce la traversa con la bella incornata di Foresta. I padroni di casa, ormai da minuti, hanno alzato i giri del motore. Al 24' ancora Nieri si rende pericoloso. Conclusione ravvicinata che viene respinta dall'uscita attenta di Timperanza. Al 30' ancora un'occasione monumentale per la Sangiovannese. Il neo entrato Bocci si sistema bene il sinistro e ne esce una grande conclusione da fuori. Timperanza è battuto ma è il palo a negare la gioia ai padroni di casa. Terranuova Traiana ancora in piedi e Sangiovannese che deve fare i conti anche con la sfortuna.

Al 36' ammonito Senzamici. Fallo di Bega (ammonito) che concede una punizione da posizione invitante per la Sangiovannese. Sinistro largo di Gaetani che permette di far respirare gli ospiti. Concessi 6 minuti di recupero. Ammonito Bargellini per un fallo su Petrioli. Minuti concitati ed emozioni contrastanti. Si avvicina il triplice fischio che sancirà la retrocessione diretta in Eccellenza per la Sangiovannese, mentre il Terranuova Traiana prolunga il suo viaggio con i play out. Finisce così, al "Virgilio Fedini" vince il Terranuova Traiana grazie al gol di Zhupa.