Il Terranuova vola alto. Decidono Massai e Bega

TERRANUOVA (4-1-4-1): Fedele, Minatti (88’ Cappelli), Petrioli (78’ Senzamici), Cioce, Saitta, Bega, Mannella, Massai (84’ Mascia), Sacconi, Taflaj (90’ Saputo), Ceppodomo (64 Redi). All.: Becattini.

PONTASSIEVE (3-4-3): Morandi, Serrotti (82’ Papini), Giannelli, Fioravanti (63’ Cassai), Fani, Pruneti, Corsi, Klajdi (85’ Pilacchi), Bianchi, Salvadori (63’ Batistini), Fantechi.

All. Marchionni.

Arbitro: Lachi di Siena

Reti: 14’ Massai, 59’ Bega, 74’ Massai.

TERRANUOVA - Ancora una vittoria al Matteini, ancora una volta 3-0. Il Terranuova Traiana blocca il fanalino di coda Pontassieve del neo tecnico Marchionni. Gli ospiti vogliono subito impensierire Fedele. Bianchi su punizione sfiora la traversa, ma è al 14’ che si sblocca il risultato per i biancorossi. Massai intercetta il pallone al volo da calcio d’angolo e scaglia una diagonale sporcata da Pruneti che finisce in porta. Alla mezzora Taflaj (nella foto) riesce a rendersi pericoloso su punizione colpendo in pieno la traversa. Alla ripresa è invece Fedele che si immola per impedire un gol di Salvadori. Poi arriva il gol fotocopia del Terranuova. Sempre al 14’, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo è stavolta Bega a raddoppiare. Mette infine il sigillo sul match Massai, che porta a casa la sua personale doppietta.

Francesco Tozzi