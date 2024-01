"Il terreno ha condizionato l’incontro". Voria non nasconde il dispiacere

E’ un Gill Voria (foto) dispiaciuto quello che si presenta davanti alle telecamere nel post Lastrigiana-Siena. "Ci aspettavamo un campo non in perfette condizioni – spiega il mister –, ma non così. In un terreno del genere è dura giocare a calcio, dalla serie A alla Terza categoria: non ha proprio senso giocare. Non accuso la Lastrigiana, è che in Italia siamo molto indietro, è inutile allenare, cercare di far crescere i calciatori quando le strutture sono deficitarie".

"I ragazzi però sono stati bravi – prosegue Voria –, vista la situazione, una volta passati in svantaggio, sono riusciti a riprendere la partita, con coraggio e forza e su un angolo, su cui lavoriamo molto in settimana, hanno rimesso il risultato in parità. Hanno anche provato a vincerla, anche se non nel modo congeniale al loro, l’hanno messa sullo stesso piano degli avversari. E alla fine il bicchiere è mezzo pino perché queste partite si possono anche perdere: abbiamo provato qualche volta a fraseggiare, bastava poco per fare la frittata. Più di questo ho poco da dire, della gara non si possono fare ulteriori analisi. Un vero peccato vedere delle partite di calcio così".

Il pareggio è dipeso esclusivamente dal terreno di gioco? "Sinceramente sì – dichiara il viceallenatore bianconero –, perché la squadra ci ha provato, facendo di necessità virtù. Abbiamo commesso qualche errore, che ci sarebbe stato anche in un campo perfetto, ma ripeto, le condizioni del terreno hanno condizionato l’incontro. Quando siamo arrivati ci siamo guardati in faccia, eravamo scioccati. Sono stato anche io calciatore: quando arrivi in un impianto e vedi un campo del genere ti passa la voglia di giocare. Ce l’abbiamo messa tutta per fare qualcosa di buono ed essere positivi, ma ci siamo trovati in una situazione in cui anche un angolo poteva spostare gli equilibri. Incommentabile".

E si sono allungati ancora i tempi per il ritorno della Robur al Rastrello, dopo l’accoglimento del Consiglio di Stato dell’istanza di misura cautelare presentato dall’Acr Siena (la camera di consiglio il 25 gennaio). "Questo è un problema indipendente dalla nostra volontà – chiude il tecnico –, pur rinnovando i ringraziamenti al Badesse per la disponibilità, se avessimo nostre strutture un campo del genere non ci sarebbe".

