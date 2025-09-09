Il terzo memorial. Trofeo Romano Fogli: che emozioni!. Premiato l’amico Marcello Massini

La forza di un grande campione si misura anche nella capacità di unire nel proprio ricordo mondi – in questo caso sportivi – diversi. È quello che nel week end è riuscito a fare il 3° memorial Romano Fogli – le cui doti calcistiche ed umane sono note a chiunque l’abbia conosciuto o ne abbia sentito solo parlare - che ha saputo mettere insieme campioni di ciclismo del passato e possibili futuri campioni del calcio.

Sabato, prima dell’inizio della manifestazione, riservata alla categoria under 15 e svoltasi come sempre nell’impianto Di Lupo a Santa Maria a Monte, gli organizzatori del torneo hanno voluto fare una graditissima sorpresa al compaesano Marcello Massini, oggi ultraottantenne e grande amico di Romano Fogli. Accompagnato a centrocampo per dare il via al memorial, l’ex scopritore di talenti su due ruote è stato insignito del premio "Classe e lealtà mondiali", consegnatogli da Mirko Fogli, figlio di Romano, e attorniato da una parte dei tanti atleti lanciati tra i professionisti nei suoi 49 anni di attività.

C’erano Donati, Bartoli, Senesi, Casagrande, Bettini, Tafi, Arzilli, Balducci, Calzolari e Guidi, presenze che hanno regalato un quadretto davvero emozionante. Poi sul campo, nelle due semifinali, l’Empoli ha superato 3-2 il Bologna e l’Atalanta ha avuto la meglio sul Pisa per 3-1. Domenica nella finale di consolazione il Pisa ha battuto 3-1 il Bologna e nella finale l’Empoli ha sconfitto di misura, 1-0, l’Atalanta alzando al cielo l’ambito trofeo per la terza volta in altrettante edizioni.

"Sono molto contento della riuscita della manifestazione – ha detto Mirko Fogli – e di aver consegnato questo premio a Marcello, perché la sua passione per lo sport è sempre stata viva. Ccome famiglia Fogli, ringraziamo il Comune, l’Asd Santa Maria a Monte, gli sponsor, l’hotel Il Poeta, la pizzeria Oasi al Lago e tutti coloro che si sono prodigati per l’ottima realizzazione dell’evento".

Stefano Lemmi Gabriele Nuti