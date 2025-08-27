Il test. Giacometti:: "È un Camerino motivato per l’allenamento di oggi coi biancorossi»

Quarta amichevole precampionato per il Camerino neopromosso in Promozione. La squadra di mister Gianluca Giacometti affronta oggi alle 18, allo stadio "Livio Luzi" di Camerino, la Maceratese in un test di lusso che precede il debutto in Coppa Italia in casa della Settempeda (sabato alle 16). Per i camerti l’ultimo banco di prova – in ordine di tempo –, dopo quelli col Moie e il Tolentino, c’è stato sabato sul campo dell’Argignano, formazione di Prima categoria (girone C). La gara è finita 6-1 per il Camerino. "È stato un buon allenamento – dice il tecnico Giacometti – in cui abbiamo avuto modo di continuare la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. In generale sono soddisfatto di come sta crescendo la squadra e l’amichevole con la Maceratese ci dà stimoli importanti per migliorarci ancora. Il nostro gruppo ha mantenuto l’ossatura della passata stagione e, a parte qualche innesto legato soprattutto ai fuoriquota, la squadra è sostanzialmente la stessa, quindi abbastanza collaudata. Confrontarsi con realtà come Tolentino e Maceratese, guidate da allenatori bravi, con le loro idee di calcio, non può che far bene ai nostri ragazzi". Poi un pensiero alla Coppa: "Sì, sabato andremo a San Severino – spiega Giacometti – ad affrontare la prima gara della stagione che conta veramente e avremo di fronte una Settempeda rinnovatasi e affidata a un nuovo tecnico. Avranno senza dubbio grande entusiasmo e, quindi, per il Camerino sarà un test piuttosto attendibile.

m. g.