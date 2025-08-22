Il test. Il Tolentino si fa apprezzare con il Camerino

3

CAMERINO

1

: Marricchi, Romoli, Tizi, Strano, Dolciotti, Fontana, Marasca, Tortelli, Iori, Capezzani, Moscati. Subentrati nella ripresa: Alberione, Papavero, Rozzi, Salvucci, Mariani, Pietrani, Giuggioloni. All. Passarini.

CAMERINO: Spitoni, Barilaro, Frinconi, Scotini, Di Luca, Ferretti, Jachetta, Recchioni, Martellucci, Gubinelli, Marchionni. Subentrati nella ripresa: Raponi, Cicci, Alessandro Staffolani, Corazzi, Cottini, Raffaelli, Petrelli, Ucciero, Rosi, Edoardo Staffolani, Carnevali. All. Giacometti.

Reti: 43’ Moscati, 22’ st Papavero, 26’ st Raponi, 30’ st Mariani.

Il Tolentino vince 3-1 sul Camerino. Si è trattato di un bel test per la squadra di Passarini contro gli avversari tornati a giocare in Promozione. Buona gara contro un Camerino che ha lottato e cercato di farsi valere al cospetto di un avversario di categoria superiore. Il tecnico Passarini ha dovuto fare a meno degli indisponibili Tomassetti e Badiali, ruotando comunque tanti ragazzi.

Per i cremisi le reti di Moscati e Papavero, prima del gol ospite di Raponi a metà ripresa. Chiusura finale di Mariani entrato dalla panchina che ha sancito il risultato finale sul 3-1 in favore dei cremisi. Prossimo impegno in programma sabato al "Della Vittoria" nell’ultima amichevole prestagione contro l’Osimana, calcio d’inizio alle 17.30.

m. n.