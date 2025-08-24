Il test. Tris della Sangiustese al Casette Verdini

Vittoria in rimonta della Sangiustese sul Casette Verdini con Del Brutto che spezza l’equilibrio nel primo tempo. Nella ripresa pareggiano i locali con Ausili che sfrutta nel migliore dei modi il corner battuto da Innamorati, poi c’è il raddoppio di Formentini su assist di Raparo e infine Grassi firma il 3-1 finale. "È andata in campo – spiega Luigi Giandomenico, allenatore dei locali – una formazione con tanti giovani e ho la riprova di poter contare su tanti ragazzi". E oggi i rossoblù saranno di nuovo in campo quando alle 17 a Venarotta dovranno vedersela con l’Atletico Ascoli. "Ci attende un test impegnativo contro un avversario molto forte. Voglio vedere una prestazione da squadra vera in cui ci sarà da soffrire, ma noi comunque dovremo cercare di fare il nostro gioco e continuare nei progressi".

In due giorni ci saranno altrettanti allenamenti congiunti per i rossoblù. "È una scelta voluta perché così posso fare giocare tutti gli elementi dando a ciascuno 80 minuti di gara utili per mettere ancora più ritmo nelle gambe". Il tecnico si sofferma sul test contro il Casette Verdini. "Abbiamo fatto bene e Ausili (classe 2006, ex Castelfidardo) si sta facendo valere. Si è trattato di un test interessante perché dall’altra parte c’è stata una squadra che farà bene in Promozione".

Il pensiero corre al 31 agosto quando i rossoblù saranno a Civitanova per la gara di andata di Coppa Italia e per quella data la Sangiustese vuole farsi trovare pronta sotto ogni punto di vista essendo una gara ufficiale in una competizione molto importante in Eccellenza, si confida che possano essere recuperati Perpepaj e Lanza".