Il Timone d’Oro a Calzona: "Neri resta il mio idolo"

di Matteo Marzotti

Una serata con tanti amici e un importante riconoscimento quella vissuta da Francesco Calzona. Il commissario tecnico della Slovacchia è stato il protagonista della 34esima cerimonia di consegna del Timone d’Oro, il premio dell’Associazione allenatori, nella tradizionale serata che si è svolta all’hotel Minerva. Calzona non ha nascosto la propria emozione nel ricevere il premio a casa propria, stretto dall’abbraccio di tanti colleghi e amici, ma anche del proprio staff tecnico – tra cui Marek Hamšík – con il quale ha prima tenuto una riunione tecnica, riservata agli associati. "In Slovacchia sto bene, anche questa è un’esperienza molto formativa – ha detto Calzona – Ricordi dell’? Il mio idolo era Menchino Neri, una persona silenziosa come quelle che piacciono a me. Mi regalò le sue scarpe a sei tacchetti e io, per paura di rovinarle, le mettevo solo un paio di volte a settimana. Seguo con affetto e partecipazione l’. Sono nato in Calabria ma abito in città da sempre, ho 3 presenze in B e una in Coppa Italia con la maglia amaranto. Cosa auguro agli amaranto? Di tornare dove mancano da troppo tempo. Mi pare che una società così solida non ci sia dai tempi di Terziani, questo mi fa ben sperare".

A consegnare il Timone d’Oro nel corso della cena di gala è stato Lauro Morettini (nella foto), main partner dell’iniziativa e da sempre al fianco dell’evento organizzato dall’assoallenatori. Premi speciali sono stati assegnati a Franco Galantini, ex presidente Aiac, a Stefano Butti, recordman di presenze con l’, e all’aretino Alessandro Calori, oltre che a Stefano Cusin, commissario tecnico delle Isole Comore, e a Luigi Nocentini, vice allenatore del Basilea. Premi di categoria per il preparatore atletico Francesco Bertini e il preparatore dei portieri del Subbiano, Mauro Rossi. Riconoscimenti speciali per Roberto Gallastroni, promosso in Prima categoria umbra con la Taulantet, ma anche Vinicio Dini vincitore del campionato con la Juniores regionale del Casentino Academy. Riconoscimenti anche per Marco Bacci che ha vinto il proprio campionato con la Juniores provinciale del Subbiano e per Marco Tintori, che ha portato in trionfo gli Juniores provinciali Sinalunghese.