Il torneo dei Quartieri: calcio d’inizio con i genitori. Il Varignano vince nel ricordo di Marco

Il torneo dei Quartieri si è stretto attorno alla famiglia di Marco Riccomagno - il giovane volontario e carnevalaro deceduto venerdì scorso, a seguito di un terribile incidente stradale sulla Provinciale per Camaiore - nel suo ricordo. Prima della partita tra Croce Verde Discobolo e Varignano, infatti, alla presenza dei genitori di Marco, che hanno dato il simbolico calcio d’inizio alla partita, giocatori e organizzatori gli hanno tributato un sentito ricordo.

Varignano-Croce Verde 2-1

Partita equilibrata con le occasioni di Marinai e Luisotti, di marca croceverdina, e di Pugliese e Bertolucci, per il Varignano. Nella ripresa ci prova ancora Luisotti, ma a passare è il Varignano con Rossi imbeccato da Discetti. Su rigore arriva il raddoppio, siglato da Coppola per atterramento di Kisoua. Nel finale Luisotti accorcia su punizione. "Bella partita tra due ottime squadre. Il successo ci sta. Siamo felicissimi di aver ricordato Marco" sottolinea Massimiliano Crivello. Per Giovanni Agostini, storico dirigente della Croce Verde Discobolo, è stata l’ultima volta in lista: "Abbiamo onorato l’impegno e la memoria. Adesso lascio il compito ad altri di proseguire".

CdA-Terminetto 1-0

Una rete su punizione di Pacini (migliore in campo) nel primo tempo, condanna i campioni in carica. Partita equilibrata con azioni di Pacini, cui risponde il Terminetto con Petracci e Centoni. Nella ripresa ci provano Petracci e Centoni, ma è l’Expertas Spazio 3/Campo d’Aviazione a sfiorare il raddoppio, con Pacini (palo) e Gomes (che spreca tutto solo). "Ottimo il livello agonistico di entrambe le squadre e risultato sostianzialmente giusto", afferma Mario Ratti per i vincitori. "Hanno meritato loro - ammette Roberto Morelli del Terminetto -. L’anno prossimo ci riproveremo".

Semifinali: Varignano-Onoranze Funebri Ferrante (giovedì 21,15), Expertas Spazio 3/Campo d’Aviazione-So.Ve.Co Per Ale (venerdì 21,15).

Sergio Iacopetti