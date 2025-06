Il Torneo dei Rioni fa il bis. Juniores e ‘grandi’: si parte

"Un torneo che ha già ottenuto riscontri positivi, anche a livello di partecipazione da parte dei giocatori: si sta consolidando anche il senso d’appartenenza, chi partecipa lo fa con convinzione e volentieri. E pensiamo che ci siano ancora margini per crescere". Sandro Ciardi, imprenditore e primo organizzatore del "Torneo dei Rioni", racconta così la manifestazione giunta alla seconda edizione, che presenta alcune novità rispetto al 2024. E una di queste partirà proprio stasera: alle 21, al Vittorio Rossi di Santa Lucia inizierà ufficialmente il Torneo dei Rioni della categoria "juniores", con l’incontro inaugurale che vedrà sfidarsi i Gialli di Santo Stefano e i Verdi di San Marco. Sempre alla stessa ora, si proseguirà poi al Fantaccini di Iolo con Rossi di Santa Trinita – Azzurri di Santa Maria (giovedì prossimo) Azzurri – Gialli (al Ribelli di Viaccia, il prossimo lunedì) Rossi – Verdi (al Rossi di Santa Lucia il 1 luglio prossimo) Verdi – Azzurri (il 7 luglio al Fantaccini) e Gialli – Rossi (il 9 luglio prossimo).

La finale di questo inedito "torneo dei giovani" si terrà il 21 luglio, sulla base dei risultati della prima fase, sempre al Vittorio Rossi. Ma nel frattempo sarà però entrato nel vivo il torneo vero e proprio, quello che riguarda le "prime squadre". Ed in questo caso, il match d’inaugurazione verrà giocato a Iolo dopodomani (sempre alle 21): il Fantaccini vedrà misurarsi i Rossi campioni uscenti (reduci oltretutto dalla recente vittoria dell’inedita Supercoppa provinciale contro il Rione Popolesco di Montemurlo) e gli Azzurri, mentre a Santa Lucia andrà in scena il 3 luglio successivo Gialli contro Verdi. Avanti tutta con Azzurri – Gialli (8 luglio al Fantaccini) Rossi – Verdi (10 luglio al Vittorio Rossi) Verdi – Azzurri (15 luglio al Chiavacci) e Gialli – Rossi (a Santa Lucia). L’ultimo atto, quello che assegnerà il trofeo, si disputerà al Chiavacci il prossimo 23 luglio. Non mancano poi le curiosità: quest’anno, ogni rione potrà all’occorrenza schierare come "fuori quota" (diciamo così) sino ad un massimo di quattro giocatori provenienti dalla Valbisenzio. Diverse società calcistiche di Prato hanno poi accolto con favore la kermesse, nell’ambito di quel "calcio d’estate" che lenisce la nostalgia delle partite di campionato perlomeno sino all’inizio dei prossimi campionati di calcio dilettanti (o giovanile). E non mancano i partecipanti di livello: l’organizzazione, poche settimane fa, aveva annunciato l’ex-Serie A Leonardo Pettinari come allenatore dei Verdi. Con queste premesse, il conto alla rovescia può quindi iniziare: dopo il debutto del 2024, il Torneo dei Rioni mira a consolidarsi.

Giovanni Fiorentino