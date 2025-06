Il torneo di calcio a 7 sull’erba di Porotto entra nel vivo. Fase a gironi ormai agli sgoccioli. Tanto pubblico al Trofeo Novi

Entra nel vivo la ventunesima edizione del Trofeo Novi, il torneo di calcio a 7 su erba organizzato dalla società X Martiri, ormai diventato uno tra i più importanti della provincia e dell’intera regione. Quest’anno il livello tecnico si è alzato notevolmente rispetto alle edizioni passate, sedici sono le squadre che si stanno contendendo la vittoria a suon di gol, ma a stupire è la grande affluenza di pubblico che ogni sera riempie le tribune dell’impianto sportivo di Porotto. Diversi gli atleti che militano tra Serie D ed Eccellenza, con qualcuno che si è messo in gioco pure dalla C – come l’ex spallino Contiliano – per provare a portarsi a casa uno dei tornei estivi più ambiti dell’estate.

Siamo ormai agli sgoccioli con la fase a gironi, da questa settimana spazio ai quarti, prima di chiudere il 9 e il 10 luglio con semifinali e finali. Tante le formazioni che si possono contendere la vittoria finale: dai campioni in carica di Cedil Storari ai giovani di Promec, passando per Punto G e Ittica Rosolina, anch’esse inserite nel lotto delle favoritissime. L’impressione è che con il livello complessivamente alto il torneo si deciderà su alcuni dettagli, intanto gli organizzatori si godono il grande successo che la manifestazione sta riscontrando in queste settimane.

"Tra i tanti eventi che affollano l’estate, questo torneo ha qualcosa di unico – dicono –: riporta tutti, giovani, famiglie e appassionati alle origini, a quando il calcio era gioco vero, fatica, sudore e risate. Ragazzi da tutta l’Emilia-Romagna arrivano per sfidarsi in partite dal livello tecnico altissimo, combattute fino all’ultimo respiro, ma con un rispetto reciproco che commuove. Il calcio è duro, ma qui nessuno dimentica che prima di tutto siamo amici. E questo fa la differenza".