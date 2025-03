Il tradizionale gala estivo di Santa Sofia. Primi nomi per il premio Sportilia. Fra gli ospiti la Regina del liscio

Novità per il prossimo Premio nazionale Sportilia ‘Sport e non solo’ di Santa Sofia: il comitato organizzatore svela infatti i nomi degli ospiti della manifestazione che giunge quest’anno alla 27ª edizione. Lunedì 7 luglio alle 21, nella bella cornice verde del Parco della Resistenza (ex parco Giorgi), in attesa della proclamazione degli arbitri di calcio di serie A che saranno accompagnati dal nuovo presidente della loro associazione (Aia) Antonio Zappi, e sempre in attesa di altre conferme prestigiose, saliranno sul palco tre personaggi romagnoli di grande visibilità, per ricevere il prestigioso riconoscimento a loro assegnato in rigoroso ordine alfabetico: la regina del liscio e del folklore romagnolo Roberta Cappelletti, il pugile Francesco Damiani (medaglia d’argento alle olimpiadi di Los Angeles e campione d’Europa e del mondo dei pesi massimi) e il pianista di origine santasofiesi Viller Valbonesi, che si è esibito in molti dei più importanti teatri del mondo.

Un’altra conferma prestigiosa è quella del magistrato Stefano Palazzi procuratore federale ai tempi di Calciopoli e dello scandalo delle scommesse. Regista della serata il noto giornalista Marino Bartoletti affiancato dalla brava conduttrice di Pressing Monica Bertini oltre a Giorgia e Miriam Sangiorgi rispettivamente madrina e valletta.

"L’organizzazione si è già messa in moto da mesi– commenta lo storico patron Franco Aleotti – e dopo questi primi nomi aspettatevi sorprese importanti. Grazie a Marino Bartoletti, in particolare molto amico del Premio e di Santa Sofia, saremo in grado di offrire un parterre di personaggi di assoluto livello del giornalismo, dello sport, delle professioni e della comunicazione. Al centro della manifestazione rimane sempre il riconoscimento dell’importanza della classe arbitrale e degli assistenti delle varie categorie, che proprio a Santa Sofia hanno spiccato il volo per carriere prestigiose. Siamo alla 27ª edizione, ma lo spirito è quello dei primi tempi – conclude il promoter –, facendo arrivare in paese personaggi affermati e nuovi talenti".

Oscar Bandini