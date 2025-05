Il trasferimento Oltreoceano. Bucosse saluta il Tolentino: "Vado negli States per studiare»

Il portiere Matteo Bucosse, classe 2002, lascia il Tolentino per trasferirsi negli Stati Uniti dove proseguirà il percorso di studi in Scienze motorie. Il giocatore è arrivato a 16 anni alla società cremisi nella stagione 2019-20 dal Montemilone Pollenza, in maglia cremisi ha collezionato 81 presenze. Dopo il primo anno alla corte di Mosconi è passato in prestito alla Juventus. L’anno successivo si è trasferito alla Virtus Bolzano. Lo scorso anno è ritornato al Tolentino la scorsa stagione.

"Oggi – dice Bucosse – saluto con un nodo alla gola ma con il cuore pieno il Tolentino, la mia seconda casa. Sono stato in una società e in una piazza che mi hanno dato tantissimo, insegnandomi molto in questi anni, migliorandomi come uomo e come calciatore. Insieme abbiamo condiviso fatiche, sogni, vittorie e delusioni. Mi avete visto crescere, inciampare, rialzarmi, lottare e grazie a voi sono diventato quello che sono oggi".

Adesso per Bucosse inizia una nuova vita Oltreoceano, andrà in America per proseguire la preparazione universitaria grazie a una borsa di studio che gli permetterà anche di difendere i pali della squadra dell’Oregon State University. "Per me – dice il giocatore – arriva il momento di voltare pagina e iniziare una nuova avventura sotto tutti i punti di vista. Porterò sempre con me la famiglia del Tolentino sapendo – dice Bucosse – di lasciare qualcosa di importante per cogliere un’opportunità professionale significativa, sperando un giorno di poter tornare a difendere i gloriosi colori cremisi".

Dalla società cremisi arrivano ringraziamenti per l’impegno profuso in questi anni da parte di Bucosse, nello specifico il presidente Marco Romagnoli e il direttore sportivo Giorgio Crocetti, augurando le migliori fortune professionali ad un ragazzo che ha dato tutto alla causa del Tolentino, facendosi ben volere e rispettare da tutto l’ambiente cremisi.

Marco Natalini