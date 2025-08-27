Il triangolare. Il Memorial Sergio Matteelli si gioca stasera al Bramalegno

Sergio Matteelli, scomparso nei mesi scorsi, aveva difeso da giocatore la maglia del Chiesina Uzzanese tra il 1977 ed il 1983, diventandone poi allenatore per tre stagioni dal 1996 al 1999. E la "sua" società gli ha intitolato un memorial, che prenderà il via oggi alle 20.30.

Il Memorial Sergio Matteelli, che si svolgerà al Bramalegno, si concretizzerà in tre partite da svolgersi in rapida successione: nella prima, i padroni di casa del Chiesina sfideranno il Cuoiopelli, mentre nella seconda il sodalizio pisano se la vedrà con l’Intercomunale Monsummano. Chiesina Uzzanese–Intercomunale Monsummano sarà la partita conclusiva, quella che con tutta probabilità assegnerà il trofeo.

Sarà un banco di prova importante per tutte e tre le squadre, in vista dell’approssimarsi dei rispettivi impegni sia in coppa che in campionato. Il Chiesina di coach Salvadori (atteso dall’esordio in Coppa Toscana di Seconda categoria) è peraltro reduce dalla vittoria del Memorial Valtero Meliani a Castelfranco di Sotto battendo prima il Capanne (1-0, gol di Betti) e poi i padroni di casa del Castelfranco (7-6 d.c.r.). E anche se il calcio d’agosto dice e non dice, vincere fa sempre bene al morale. A maggior ragione se si tratta di onorare la memoria di ex calciatore e tecnico del club.