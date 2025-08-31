Il tris fuori casa

1

BORGO MOGLIANO

3

: Pettinari, Marinelli, Salvatelli (34’st Bedetta Filippo), Pucci, Bordi, Del Moro, Monachesi(36’st Mitillo), Bedetta Nicola, Atzori, D’Angelo (1’st Ogievba), Ghannaoui (1’st Bellesi). A disp.: Sarracino, Antolini, Marcellino, Borra. All.: Martinelli.

BORGO MOGLIANO: Curzi Leonardo, De Angelis, Mazzetti Valerio, Ruani (17’st Bontempo), Appignanesi, Tarulli (17’st Quintili), Ceci (29’ st Ismaini), Castelli, Curzi Elia, (39’ st Verdicchio), Buresta (17’st Mongiello), Mazzetti Michele. A disp.: Conti, Staffolani, Andreozzi. All.: Eleuteri.

Arbitro: Di Maio di San Benedetto.

Reti: 6’ rig. e 33’ Curzi, 17’ st Nicola Bedetta, 45’ st Mongiello.

Note: espulsi al 23’ st Nicola Bedetta e al 36’ st Del Moro. Ammoniti Ruani e Castelli. Angoli 3-1. Tempi di recupero 2’ + 5’.

Il Borgo Mogliano vince con pieno merito il primo impegno della stagione rendendosi protagonista di un atteggiamento convincente forte dell’entusiamo che accompagna una neo promossa. La squadra di Martinelli ha invece sbagliato l’approccio facendo vedere sbavature, specialmente nella difesa mentre l’attacco è stato poco incisivo. Le reti al 6’ del primo tempo di Curzi su calcio di rigore, concesso abbastanza magnanimanente. Il raddoppio dello stesso numero 9 in contropiede al 33’ del primo tempo.

Nella ripresa accorcia le distanze Nicola Bedetta con un colpo di testa in mischia. L’ultima rete porta la firma di Mongiello allo scadere con un gran tiro che finisce all’incrocio dei pali. Fra una settimana si replica in campionato con il Borgo Mogliano che sarà ancora ospite al Martini.

Quintino Pieroni