IL TROFEO PER I BOMBER. ’Scarpa d’Oro Mugellana’. Maenza guida la classifica

La ‘Scarpa d’Oro Mugellana’, il trofeo che va a premiare i bomber delle squadre del Mugello, Alto Mugello e Valdisieve, entra nella sua fase decisiva. L’iniziativa vede coinvolti i calciatori impegnati nei campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, raggiungendo la ventiduesima edizione. La classifica, come ogni anno, resta legata a ‘Contropiede’, il processo sui dilettanti in onda tutti i lunedì alle 18.45 su Radio Mugello, condotto da Alessio Barletti, Alessandro Materassi e Fabrizio Paoli. Negli ultimi anni il premio è stato dedicato al collega Roberto D’Antonio, prematuramente scomparso otto anni fa.

La classifica comporta un diverso coefficiente per il quale vengono moltiplicati i gol realizzati: 1,75 per l’Eccellenza; 1,50 per la Promozione; 1,25 per la Prima Categoria e 1 per la Seconda Categoria.

Queste le prime posizioni della classifica 2024/25: 1) Maenza (Gallianese) 17,50 punti; 2) Susini (Sagginale) 16,25; 3) Masini (Fortis Juventus) 10,50; 4) Rosi (Reconquista), Fioravanti (S. Banti Barberino) 9; 6) Donattini (Firenzuola) 8; 7) Di Vico, Minischetti (Audax Rufina), Guidotti (Luco), Dreoni (Sagginale) 7,50; 11) Di Gaudio (Fortis Juventus), Rosari (S. Vignini Vicchio) 7; 13) Camara, Clementi, Vallaj, Zeni (San Godenzo) 6,25; 17) Bachi (Audax Rufina) 6; 18) Cozzolino, Tirinnanzi (Reconquista), Bonanni (Sant’Agata) 5.

F. Que.