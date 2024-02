Il Tropical cerca l’impresa. La Vis punti salvezza

È atteso oggi da una prova di maturità il Tropical Coriano, pronto a bussare alla porta del Granamica secondo della classe, e in corsa per la promozione. Novanta minuti di fuoco per la squadra corianese, ma anche per il Pietracuta non sarà, la 23esima, una giornata semplice. Avversario di turno, davanti al pubblico amico, è quella Reno che sin qui di punti ne ha raccimolati solo quattro in meno. Gara da giocare davanti ai tifosi di casa questo pomeriggio anche per la Vis Novafeltria, a quota 20 in classifica, e impegnata contro il Sant’Agostino per continuare a staccarsi il più velocemente possibile dalla zona pericolosa della classifica.

Eccellenza. Girone B (23ª giornata, ore 14.30): Bentivoglio-Savignanese, Diegaro-Sasso Marconi, Gambettola-Castenaso, Granamica-Tropical Coriano, Masi Torello Voghiera-Sanpaimola, Massa Lombarda-Cava Ronco, Medicina Fossatone-Russi, Pietracuta-Polisportiva Reno, Vis Novafeltria-Sant’Agostino.

Classifica: Sasso Marconi 50; Granamica 48; Pietracuta 40; Gambettola 39; Medicina Fossatone 38; Polisportiva Reno 36; Castenaso 33; Cava Ronco 31; Tropical Coriano 30; Sant’Agostino 29; Russi, Massa Lombarda 28; Sanpaimola 26; Diegaro 22; Vis Novafeltria 20; Masi Torello Voghiera 18; Savignanese 16; Bentivoglio 13.