Il Tropical deve fermare un’altra big. Titani a Giulianova per la rinascita

Tropical al ’Grandi’ e San Marino in Abruzzo. Giornata nella quale l’obiettivo, per tutti, è quello di guadagnare posizioni in classifica. Discorso che vale per la matricola Tropical che, alla seconda consecutiva casalinga, si troverà faccia a faccia con il Cittadella Vis Modena. Provando a fare lo sgambetto a un’altra squadra di livello del girone D. Dopo aver stoppato il Crema e frenato la Pro Sesto. Missione quindi non impossibile per la squadra di Scardovi come lo è quella del San Marino che sarà di scena sul campo del Giulianova. Gli abruzzesi, proprio come i titani, sin qui hanno messo in tasca sette punti. Un faccia a faccia nella zona calda della classifica che i titani non possono sbagliare. Mentre il club continua a operare sul mercato. Simone Barsi, Vincenzo Muteba e Mattia Turini sono gli ultimi tre acquisti annunciati dal club. Due difensori e un centrocampista a disposizione di mister Malgrati già per i novanta minuti di oggi in programma in Abruzzo. Molte frecce in più sulle quali potrà contare il tecnico, dopo un avvio di stagione non di certo all’altezza di quelle che erano le aspettative. E che ha portato all’esonero del ds Deoma, sostituito da Alessio Ferroni.

Serie D (9ª giornata, ore 14.30). Girone D: Tropical Coriano-Cittadella Vis Modena, Correggese-Sasso Marconi, Crema-Desenzano, Lentigione-Pro Palazzolo, Pro Sesto-Rovato Vertovatese, Progresso-Pistoiese, Sant’Angelo-Sanguliano City, Trevigliese-Imolese, Tuttocuoio-Piacenza. Classifica: Lentigione 19; Pistoiese, Crema 16; Pro Sesto 15; Desenzano 14; Cittadella Vis Modena, Piacenza 12; Sangiuliano City, Correggese, Rovato Vertovese 11; Imolese, Sant’Angelo 10; Tropical Coriano, Palazzolo 9; Sasso Marconi, Trevigliese 6; Progresso 5; Tuttocuoio 3.

Girone F: Castelfidardo-Ostia Mare, Chieti-Atletico Ascoli, Forsempronese-Notaresco, Giulianova-San Marino, Maceratese-Ancona, Sora-L’Aquila, Teramo-Sammaurese, Unipomezia-Recanatese, Vigor Senigallia-Termoli. Classifica: Ostiamare 24; Ancona 19; Teramo 18; L’Aquila, Notaresco 17; Chieti 12; Atletico Ascoli, Senigallia 11; Termoli 10; Unipomezia, Maceratese, Sora 9; Forsempronese, Giulianova, San Marino 7; Recanatese, Sammaurese 4; Castelfidardo 1.