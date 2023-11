Il turno di Eccellenza. Masi travolto in Appennino: cinque reti dal Sasso

Sasso Marconi

5

Masi-Voghiera

2

SASSO MARCONI: Celeste, Tarozzi, Zakaria, Cinquegrana, Fiore, Galassi, Rinieri (20’ st Kulla), Bonfigioli (25’ st Mazzei), Melloni (20’ st Fiorentini), Monti (20’ st Zito), Jassey (35’ st Romagnoli). All.: Malaguti.

MASI-VOGHIERA: Campi, Valesani, Medi, Righetti, Di Bari (23’ st Vallesani), Maneo, Lolli, Bellisi (23’ st Fregnani), Salonia (30’ st Bonenti), Grimandi, Vanzini. All.: Galletti.

Arbitro: Frigo di Parma.

Reti: 11’ pt Rinieri (S), 14’ pt Rinieri (S), 21’ pt Jassey (S), 5’ st Jassey (S), 13’ st Salonia (M), 18’ st Melloni (S), 40’ st Fregnani (M).

Note: ammoniti: Righetti (M), Salonia (M).

Importante vittoria casalinga per il Sasso Marconi, che passa per 5-2 sul Masi, che cade per la seconda volta in pochi giorni. Primo tempo che si mette subito in discesa per i padroni di casa, che mettono già dai primi minuti pressione alla difesa del Masi. Al minuto 11 arriva il vantaggio per il Sasso, in seguito a un bel traversone di Tarozzi, sulla respinta della difesa si avventa per primo Rinieri che insacca. Non si ferma il Sasso, e raddoppia al minuto 14 sempre con Rinieri. Al 21esimo è già tris per i padroni di casa, con la conclusione dalla lunga distanza di Jassey che si va a infilare all’ incrocio dei pali. Nella ripresa partono ancora forte i padroni di casa del Sasso, che non sembrano intenzionati a fermarsi. Al minuto 5 Rinieri recupera un bel pallone sulla trequarti e serve bene Jassey, che scarta il portiere e appoggia in porta il poker all’ alba della ripresa. Arriva la reazione del Masi, con Salonia che accorcia le distanze. Riprende il controllo del match il Sasso, e trova la rete che chiude i conti al minuto 18, con un bel diagonale chirurgico di Melloni che gonfia la rete. Arriva infine al minuto 40 la seconda rete del Masi, con Fregnani che si avventa per primo su un bel traversone dalla destra e gira di testa sul secondo palo la rete del definitivo 5-2.