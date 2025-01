Il turno di Eccellenza: "Rata costretta a vincere"

L’allenatore Luca Manisera, a inizio stagione al Montefano, presenta questo turno del campionato di Eccellenza che propone partite molto interessanti.

Fano-Montegranaro: "Il Montegranaro è motivato e con gli ultimi acquisti non nasconde le ambizioni playoff, sono favoriti gli ospiti".

Chiesanuova-Matelica: "È una partita dal pronostico complicato perché il Matelica ha ambizione, sta cambiando, è reduce da una sconfitta interna e vorrà rifarsi. I locali non possono perdere colpi per restare in alta classifica. È una di quelle gare da tripla".

Fabriano Cerreto-Montefano: "Si tratta di una partita estremamente importante per i locali perché in caso di vittoria il Montefano si staccherebbe dalla zona calda. Non sarà facile per i locali delusi per il mancato accoglimento del ricorso contro la sconfitta con l’Urbino. Dall’altra parte ci sarà un Montefano ambizioso che continua a fare acquisti per provare a fare un finale di stagione positivo".

K Sport Montecchio Gallo-Urbania: "I locali hanno progetti importanti e sono in un periodo positivo a differenza degli avversari che, però, non possono perdere punti per rimanere in zona playoff. Il Montecchio è favorito".

Monturano-Sangiustese: "La Sangiustese è reduce da un grandissimo risultato ad Ancona nel recupero con i Portuali dove ha vinto molto bene dando così seguito alla vittoria in rimonta sull’Osimana. Il morale dei rossoblù sarà altissimo, la squadra locale non può permettersi di perdere punti in casa se vuole provare ad uscire dalla zona playout".

Osimana-Tolentino: "Altra gara molto bella tra squadre dalle identità opposte: il Tolentino predilige il gioco dal basso mentre l’Osimana ha le doti migliori nelle ripartenze e nella solidità difensiva. Entrambe sono reduci da una sconfitta e ambedue vorranno provare a imporsi".

Portuali Ancona-Urbino: "L’Urbino sta marciando a gonfie vele avendo trovato solidità e confermando i pronostici iniziali. L’Urbino è una squadra importante, con un attacco molto forte, e di certo vorrà portare a casa punti significativi. I Portuali sono in una fase in cui occorre muovere la classifica".

Maceratese-Atletico Mariner: "È una gara fondamentale per la Maceratese, sulla carta si tratta di una partita dal pronostico scontato ma c’è sempre da vincere sul campo. La squadra di Possanzini ha le carte per riuscirci e per riequilibrare il rendimento tra gare interne (raccolti 15 punti) ed esterne (23 punti)".