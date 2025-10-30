Il turno infrasettimanale. L’incerottata Larcianese ancora a secco al ’Cei’ fa festa il Castelnuovo Garfagnana

LARCIANESE0CAST. GARFAGNANA2

LARCIANESE Della Pina, Porciani, Lucaccini, Minardi (26 st Belluomi), Di Giulio (34 st Iannello), Bagni (19 st Martinelli), Crecchi, (26 st Niccolai), Salerno, Falorni, Rosselli (19 st Del Picchia) Ndiaye. A disp. Xillo, Martinelli, Tocchini, Orlandi. All. Cerasa

CASTELNUOVO GARFAGNANA Barghini, Quilici, Ramacciotti, Cecilia, Leshi, Lunardi (27 st Rossi), Casci, Cecchini, Condè, (43 st Michi), El Handoui, Bartolomei. A disp. Pierallini, Bingondi, Boggi, Marcovina, Tassi, Gasperoni, Andreotti. All. Grassi

ARBITRO Marchi di Siena

MARCATORI 15 pt Condè, 10 st El Handoui

LARCIANOLa Larcianese subisce la seconda sconfitta consecutiva contro la formazione del Castelnuovo Garfagnana, apparsa in crescita rispetto alle prime giornate di campionato. Nella squadra viola hanno pesato molto le assenze del centrocampista Marianelli e della punta Ba, due pezzi da novanta dello scacchiere di Maurizio Cerasa. La Larcianese ha avuto le sue nitide occasioni da rete e se le avesse segnate avrebbero potuto cambiare l’andamento della gara. Ma occorre dire che al novantesimo il Castelnuovo ha meritato la vittoria, dando l’impressione di controllare bene e senza problemi la gara e giocare meglio complessivamente della formazione viola.

La gara si è sbloccata al 15 minuto del primo tempo, con una rete segnata da Condè, su assist di El Handoui. Il raddoppio è arrivato nella ripresa, al 10 minuto, su azione di contropiede, portata avanti da Condè e concretizzata in rete da El Handoui. Un gol subito proprio quando la Larcianese stava cercando e con successo di aumentare la pressione offensiva alla ricerca del pareggio. Nel primo tempo, al 31, la squadra locale era andata vicino al pareggio, su azione condotta da Rosselli, che si è inserito bene in area di rigore, passando la palla a Falorni. Tempestivo è stato l’intervento in uscita sui piedi dell’attaccante da parte del portiere ospite. Al 40 una rovesciata ravvicinata di Ndiaye non ha avuto la fortuna che meritava. La palla è andata addosso al portiere che era rimasto fermo.

Nel secondo tempo la Larcianese ha tentato di segnare una rete, che potesse riaprire la gara, per poi tentare l’arrembaggio finale. Ha avuto un paio di occasioni, fallite per poco, sia per l’imprecisione degli attaccanti che per la bravura del portiere Barghini, che le ha parate. Troppo poco, tuttavia, per pensare di riuscire a portare almeno un punto a casa.

Massimo Mancini