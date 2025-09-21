Il Tuttocuoio non trova la prima vittoria

TUTTOCUOIO

0

DESENZANO

3

TUTTOCUOIO: (4-4-2): Testoni; Bardini (22’ st Cicioni), Salto (35’ st Mangiaracina), Bechini, Giorgetti; Sichi (34’ st Severi), Del Rosso, Fino, Di Stefano (22’ st Perugi); Chiti (27’ st Pinzolo), Colferai. All. Firicano.

DESENZANO: (4-3-3): Fratti; Parlato, Arpino, Bakayoko, Giorgi (49’ st Andreis); Gabbianelli (19’ st Procaccio), Bovolon, Gori; Antonelli (42’ st Gasperi), Cardella (19’ st Brighenti), Baraye (46’ st Tomaselli). All. Gaburro.

Arbitro: Zaccheria di Legnago.

Marcatori: 44’ pt Baraye; 39’ st su rigore Brighenti, 43’ st Procaccio.

Seconda sconfitta consecutiva per il Tuttocuoio (1 punto in 3 giornate). La squadra di Firicano è stata battuta 3-0 dal Desenzano (si è giocato a Pontedera) che era andato al riposo già in vantaggio con una rasoiata di Baraye. Nella ripresa i pontaegolesi hanno avuto l’occasione per pareggiare, ma l’inzuccata di Colferai ad un metro dalla porta vuota è finita alta (17’). Il tentativo di assalto finale ha poi prestato il fianco agli ospiti, che in 5’ con il rigore di Brighenti e il destro di Procaccio hanno dato i contorni al ko.