Il Tuttocuoio si inceppa subito. E scivola alla nona posizione

PIACENZA 2 TUTTOCUOIO 1

PIACENZA (3-5-2): Franzini; Iob, Somma, Zucchini; Casazza, Andreoli (28’st Bachini), Tentoni, Palma (39’ st Muhic), Ruiz; Recino (17’ st Di Giorgio), D’Agostino (44’ st Castelli). A disp: Del Dotto, Sambou, Delmiglio, Mantegazza, Stefanoni. All. Rossini.

TUTTOCUOIO (3-5-2): Carcani, Moretti (1’ st Del Rosso), Bardini, Veron; Casari (9’ st Renda), Sansaro, Fino (30’ st Russo), Chiti, Lorenzini; Boiga, Benericetti (6’ pt Centonze). A disp: Dainelli, Haka, Severi, Fiscella, Forte. All. Firicano.

Arbitro: Vigo di Lodi.

Marcatori: 13’ pt Recino (P), 39’ pt Zucchini (P); 37’ st Russo (T)

Espulsi: 13’ st Franzini (P), 42’ st Sansaro (T).

Trasferta senza gioie per il Tuttocuoio, tornato da Piacenza sconfitto 2-1 e scivolato al nono posto in classifica. Nonostante una prestazione complessivamente convincente, la squadra di Firicano ha compromesso il risultato nella prima frazione di gara, chiusa col doppio svantaggio. I neroverdi, che dopo soli 6’ hanno perso Benericetti per uno scontro di gioco, sono andati sotto nel primo quarto d’ora, quando Ruiz, scappato a sinistra, è entrato in area servendo a Recino la palla del facile 1-0. La gara si è innervosita, con il direttore di gara che già nella prima mezzora ha dovuto estrarre quattro cartellini gialli, ma è stato il Piacenza a trarne beneficio raddoppiando nel finale con un colpo di testa di Zucchini su angolo di Palma. Nella ripresa il Tuttocuoio si è trovato in superiorità numerica dopo 13’, quando il portiere Franzini in uscita ha commesso un fallo da rosso diretto, ma nonostante questo non è riuscito a trovare la rete, comunque inutile, fino al 37’, con un’inzuccata di Russo. Nel concitato finale Sansaro si è fatto espellere per un fallo di gioco, mentre Boiga al 49’ ha fallito la palla del 2-2 da dentro area.

Risultati 26a giornata girone D: Forlì-Progresso 2-0, Piacenza-Tuttocuoio 2-1, Pistoiese-Sasso Marconi 3-1, San Marino-Ravenna 0-1, Tau Calcio-Cittadella Vis Modena 2-2, Riccione-Lentigione 0-3, Zenith Prato-Fiorenzuola 3-0, Corticella-Sammaurese 1-0, Imolese-Prato 0-1 (giocata sabato).

Stefano Lemmi