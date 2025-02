Il Tuttocuoio si merita i 3 punti. E il traguardo salvezza è più vicino

SASSO MARCONI 0 TUTTOCUOIO 2

SASSO MARCONI: Celeste, Barattini (38’ st Pelloni), Montanaro (17’ st Michael), Geroni (25’ st Bonfiglioli), Cinquegrana, Marcaletti, Galassi (35’ st Mancini), Pampaloni, Pirazzoli (17’ st Armaroli), Balleello, Baietti. A disp.: Albieri, Cudini, Jassey, Lisanti. All.: Pedrelli.

TUTTOCUOIO: Carcani, Moretti, Bardini, Veron; Casari Bertona, Chiti (34’ st Centonze), Del Rosso, Sansaro (26’ st Russo), Lorenzini; Benericetti, Boiga (43’ st Forte). A disp.: Dainelli, Fiscella, Haka, Russo, All.: Firicano.

Arbitro: Collier di Gallarate.

Reti: 10’ pt Veron, 43’ pt Chiti.

Note: 15’ st espulso Baietti.

Il Tuttocuoio conquista il primo successo del girone di ritorno sbancando 2-0 il terreno del Sasso Marconi con tre punti riportano i neroverdi al settimo posto in classifica e, soprattutto, avvicinano la salvezza. E’ stata una vittoria meritata quella della squadra di Firicano (sempre alle prese con le assenze degli infortunati Massaro, Di Natale, Renda e dello squalificato Fino) che ha capitalizzato al massimo un primo tempo quasi impeccabile e controllando senza grossi affanni nel secondo. La partita si è messa subito bene per i pontaegolesi che al 10’ passano in vantaggio quando su calcio piazzato di Boiga l’incornata di Veron sul secondo palo non lascia scampo a Celeste. Il Sasso Marconi reagisce occupando la metà campo avversaria, ma apre il fianco alle ripartenze del Tuttocuoio, che prima dell’intervallo spreca una buona occasione con Benericetti e poi piazza il colpo di quello che sarà il risultato finale con un gran sinistro al volo di Chiti al termine di una bella azione corale.

Nella ripresa i padroni di casa restano in dieci dopo un quarto d’ora, ma al 33’ hanno l’occasione per riaprire il match. Veron atterra Pampaloni in area, ma dal dischetto il neo entrato Michael scheggia la traversa.

Risultati 24a giornata girone D: Forlì-Cittadella Vis Modena 1-0, Imolese-Lentigione 3-2, Piacenza-Ravenna 0-0, Pistoiese-Prato 2-0, San Marino-Progresso 0-1, Sasso Marconi-Tuttocuoio 0-2, Tau Calcio-Sammaurese 0-2, Riccione-Fiorenzuola 2-1, Zenith Prato-Corticella 0-1.

Classifica: Forlì punti 57, Ravenna 55, Tau Calcio 49, Pistoiese 45, Lentigione 42, Imolese 35, Tuttocuoio 34, Prato 32, Progresso 30, Cittadella Vis Modena e Sasso Marconi 28, Piacenza, Zenith Prato e Corticella 26, San Marino 23, Riccione 22, Sammaurese 19, Fiorenzuola 16.

s.l.