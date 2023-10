Il valzer delle panchine. Tra addii e ritorni in pista

di Matteo Marzotti

AREZZO

Sembra essere ripartito il valzer delle panchine forse anche con maggiore forza rispetto a quanto registrato nel corso dell’ultima estate. Qualche esempio? Il Montagnano conferma Martini in panchina, prende in cabina di regia Busatti, ma dopo poche giornate il tecnico - che nel comunicato di addio lascia intedere un feeling mai sbocciato con il diesse - passa la mano per Guidotti (ex Torrita). Due partite e nuovo cambio con l’arrivo di Andrea Laurenzi che ha ottenuto giusto domenica scorsa un importante pari soprattutto per il morale contro la Sansovino. Passando alla vicina Lucignano da più voci si parla di un addio di Gabriele Santini. Gli amaranto sono penultimi e per la panchina si fanno vari nomi. Da Peruzzi a Iacomoni, da Lorenzini (ex) a Menchetti e non solo. Nomi (per non dire ipotesi) più o meno concrete come è normale che sia in fase di calciomercato. Restando in tema di esoneri c’è poi il caso più unico che raro di Bricca a Sansepolcro in serie D: esonerato dopo una vittoria. Tornando in Valdichiana ecco l’addio di Gallastroni dalla panchina della Fratta Santa Caterina con l’arrivo di Vincenzo Mazzotta. Nella vicina Cortona resiste Occhiolini ma serve una inversione di tendenza per gli arancioneri che con Rubechini e Sekseni puntavano ben oltre la salvezza. Ad ogni modo in prossimità di Halloween le panchine traballano e si rinnovano e il motivo è presto detto. La norma introdotta nella passata stagione permette agli allenatori esonerati entro e non oltre il 30 novembre di poter essere tesserati per un altro club purchè sia in un campionato o categoria divera dall’ultima società allenata. Facendo un esempio pratico Gallastroni dopo la Fratta Santa Caterina potrebbe approdare in una categoria o in un girone diverso da quello dei rossoverdi. Ecco spiegato quindi perchè ad esempio Gennaioli che ha lasciato l’Arezzo Football Academy (Juniores Elite) è accostato al Lucignano e ad altri club, e via dicendo. Cambi e novità in arrivo a raffica, e verrebbe quasi da pensare che alla fine le nuove norme, per certi versi, hanno reso meno amari gli esoneri di ottobre.