Il Var premia il Pontedera. Menichini rosso ed... elogi

Il football video service toglie, il football video support dà. Se a Pineto, nella gara precedente, il FVS, ovvero la grande novità di quest’anno in Serie C, aveva tolto al Pontedera un rigore assegnato "live" dal direttore di gara, sabato col Rimini il check review ha dato ai granata un rigore sfuggito all’arbitro.

E’ stato l’episodio che ha consentito di sbloccare la gara verso l’attesa e necessaria vittoria. Leonardo Menichini, che nell’occasione è stato espulso (secondo giallo) descrive così l’accaduto: "Manfredonia ha anticipato il difensore avversario (Bellodi, ndr) che lo ha colpito alla testa. Così abbiamo giocato la card e abbiamo avuto ragione. Forse io nella concitazione del momento sono uscito di un metro dall’area tecnica, forse sarà stato il mio modo di richiamare l’arbitro per cercare di spiegare come erano andate le cose, fatto sta che mi sono preso la seconda ammonizione. Mi dispiace, ma non c’era assolutamente rabbia nei confronti del direttore di gara, cercavo solo di spiegare come era andata la cosa. Poi è stato bravissimo e gli faccio i complimenti, a lui e alla quaterna, hanno tenuto bene la gara e lui ha avuto il coraggio di dare il rigore, e questo va a suo merito".

Il tecnico spiega anche la scelta di Vitali falso nueve: "Era per non dare riferimento agli avversari e per avere più velocità davanti nell’uno contro uno. Però mi sono reso conto che dopo il primo tempo non ero soddisfatto di quello che avevo visto, anche se non per colpa di chi era in campo. Mi aspettavo comunque un piglio diverso, e allora ho cercato di cambiare visto che abbiamo un rosa ampia, pensando che una sterzata potesse dare qualcosa di positivo. E nella ripresa le cose sono andate meglio". "Perché – chiude Menichini – da ogni gara noi dobbiamo tirare fuori il meglio. Tutti dobbiamo dare il massimo, bisogna subito entrare in partita e farsi trovare pronti. Quando non vedo questo non guardo in faccia a nessuno, perché prima di tutto ci sono gli interessi del Pontedera, poi vengono quelli dei singoli". Intanto la società comunica che il calciatore Luciano Ballan è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la lesione completa del crociato anteriore preso il reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Lotti. L’intervento, eseguito dal dottor Federico Ruggeri e dal dottor Giuseppe Lioci, che la società ringrazia entrambi, è pienamente riuscito ed il calciatore ha già iniziato il programma di rieducazione.

Ma il club piange anche la scomparsa del dottor Roberto Nesi, grande tifoso granata e già medico del Pontedera agli inizi degli anni Duemila. I funerali si svolgono oggi alle 15 nella chiesa di San Giuseppe. Alle condoglianze della società si uniscono quelle del nostro giornale.

Stefano Lemmi