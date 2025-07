Il "Versilia Football Planet» in piazza Mazzini a Viareggio. Dalle 18 tanto pallone. E stasera c’è Boban!

È iniziato il Versilia Football Planet, l’evento che celebra il calcio e tutte le sue declinazioni, in programma fino a domani sera, con un fitto calendario di appuntamenti. Organizzato da Marco Calamari di MC26Sport con il supporto del Comune di Viareggio e la collaborazione della propria emittente social/tv Palla al centro (che proprio ieri sera ha celebrato e premiato i migliori della stagione calcistica dei Dilettanti 2024/2025 in Versilia), il grande evento a tema calcio regala al pubblico esibizioni e tornei di calcetto, calcio camminato, biliardino, subbuteo, footgolf, footdarts, freestyle e tanto altro, accompagnati dalla musica di Radio Bruno e da momenti di approfondimento culturale.

Oggi torna l’animazione nella Fan Zone con l’attesa esibizione dei campioni internazionali di freestyle Anastasia Bagaglini e Lorenzo Neri: Anastasia si presenta da 1ª classificata al Red Bull Street Style Global Championship, vice campionessa mondiale 2024 e freestyler ufficiale Uefa di Euro 2020 e Qatar 2022, portando in scena uno spettacolo unico e di altissimo livello tecnico; Lorenzo (performer ufficiale della Roma e ambassador New Balance) vanta oltre 200 show in tutta Italia e sarà protagonista di numeri mozzafiato. Sul campo montato in piazza Mazzini (dove l’intrattenimento calcistico è curato dallo staff di Palla al centro con le sue telecronache ed interviste nel “salottino“ a bordo campo) alle 18 c’è il “derby” di calcio camminato... mentre i club dei tifosi si contenderanno il torneo di calcio balilla “Scudetto Vef”. Poi la giornata sul campo vedrà le esibizioni dei bimbi del Versilia C5 e le semifinali della sentita Final Four di calcetto (4 contro 4) che assegna l’ambita ‘Vef - Ctl Cup’.

Il clou è stasera alle 21.30 col talk sul palco "A tu per tu col pallone" dove il giornalista Xavier Jacobelli e il conduttore Bruno Vesica dialogheranno con due grandi protagonisti del “calcio romantico“ come Zvonimir Boban ed Eraldo Pecci, cui sarà assegnato il premio Versilia Footballa Planet. In collegamento interverranno poi anche Giorgio Chiellini e Massimo Mauro.