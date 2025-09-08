Il Viaccia in gran spolvero: Prato Nord ko. Sorridono anche Valbisenzio e Comeana

Ieri è andata in archivio la prima giornata di Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria, che per quasi tutte le società di Prato e provincia rappresentava il debutto stagionale (mentre le rimanenti debutteranno domenica prossima, nella seconda giornata della competizione). E non sono mancati risultati a sorpresa.

In Coppa Toscana di Prima Categoria, la copertina è indubbiamente per il Viaccia che ha annichilito il Prato Nord con un 4-0 che non ammette repliche firmato da una tripletta di Faustini e da un acuto di Hisely. Se il buongiorno si vede dal mattino, la formazione di mister Marchiseppe può davvero ambire ad una stagione da protagonista, anche se il cammino è lungo. Al tempo stesso, la squadra del duo Girasole – Tarantino non deve ovviamente disperarsi: ha ancora ampi margini per disputare un’annata più che positiva, sulla falsariga delle ultime stagioni. Idem dicesi per il Maliseti Seano, caduto tra le mura amiche: il Calenzano ha superato per 2-0 gli uomini di coach Jacopo Masi, che in virtù del ko saranno chiamati a riscattarsi già domenica prossima.

Scendendo in Coppa Toscana di Seconda, pollice alzato anche per la Valbisenzio che grazie ai gol di Cristiani, Vigni, Bellucci e Ferrari ha vinto contro il Montemurlo espugnando il Nelli di Oste con un secco 4-0. Il sodalizio valbisentino ha chiamato in panchina Sebastian Rondelli, reduce da due salvezze in Prima, e dopo la salvezza dello scorso torneo mira ad alzare l’asticella. Buona la prima anche per il Csl Prato Social Club: Nodu, Vela e Baldi hanno messo la firma sotto il 3-1 maturato al Rossi contro la Galcianese (cui non è bastata la verve di Del Bianco, autore del gol della bandiera) che ha permesso al tecnico Antonio Imbriano di festeggiare con un successo la sua prima partita ufficiale da allenatore della prima squadra. Festa anche in casa Virtus Comeana, dopo il 4-1 nel derby con la Polisportiva Naldi. Un risultato, quello colto dagli uomini di Gravante, che mette una seria ipoteca sulla qualificazione, anche se i rivali di Celadon hanno ancora novanta minuti a disposizione per provare a ribaltarla. Bene la "prima volta" di Montagnolo a Tavola: il giovane tecnico che qualche anno fa allenava in Promozione ha iniziato questa nuova avvenuta con un 3-1 sul campo de La Querce. Chi ha vinto può gioire (ma non troppo) chi ha perso sa di dover lavorare con maggior impegno ma senza farne (ancora) un dramma: è la coppa. Che promette, anche domenica prossima, di regalare comunque un primo "trailer" di quel che vedremo in campionato.

Giovanni Fiorentino