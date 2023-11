Il viaggio interrotto. Il dietrofront dei tifosi bianconeri: "Per fortuna senza troppi disagi»

"Ancora non piove, ma il tempo qua a Chiavari promette davvero malissimo".

Roberto Checchia, referente dei rapporti coi tifosi del Cesena Calcio, risponde al telefono mentre il pomeriggio diventa sera e lui è in Liguria, nella città che avrebbe dovuto ospitare il match tra il Cavalluccio e l’Entella che invece rinviato a data da destinarsi per l’allerta arancione del maltempo. Un tema che dalle nostre parti purtroppo abbiamo imparato a conoscere fin troppo bene. E forse anche per questo la maggior parte dei tifosi che si erano messi in viaggio, ha preso con filosofia la notizia che ha imposto il dietrofront con anticipato ritorno in Romagna. "In effetti – spiega Checchia – non stavamo parlando di numeri particolarmente importanti. Ad assistere dal vivo alla gara avrebbero dovuto esserci un centinaio di tifosi. Dunque anche le operazioni logistiche per organizzare le modifiche di itinerario dei pullman sono state semplici. Tanto più che la notizia era nell’aria già dalla vigilia e dunque avevamo cercato di muoverci con circospezione, sapendo che da un momento all’altro avrebbe potuto arrivare l’ufficializzazione del rinvio".

Lo conferma il fatto che la carovana si era mossa limando al massimo i tempi, per evitare di farsi cogliere alla sprovvista con tanta strada già alle spalle. O, peggio, di finire in mezzo a un’ondata di maltempo potenzialmente più che problematica. "I gruppi del Coordinamento – riprende Checchia – sono stati raggiunti dalla notizia quando si trovavano all’altezza di Forlì e dunque sono riusciti a contenere i disagi, rientrando velocemente a Cesena".

Gli ultras avevano percorso invece più strada, ma anche nel loro caso i disagi non sarebbero stati particolarmente pesanti da affrontare. "Qualche perplessità c’è stata – conclude Checchia - legata ai tempi coi quali è stata gestita la questione. Ma l’organizzazione di eventi non è mai semplice, soprattutto quando in ballo ci sono allerte meteo importanti. Si era anche diffusa la voce che si potesse giocare a porte chiuse, ipotesi subito tramontata. Resta il rinvio, annunciato sotto un cielo che, visto da qui, non promette niente di buono". La partita può aspettare. La Romagna sa bene come una forte perturbazione possa mettere paura. E creare problemi ben più gravi rispetto a un mancato fischio di inizio.

Luca Ravaglia