Il Viareggio dai due volti. Doppio vantaggio sprecato

VIAREGGIO – Un Viareggio dai due volti finisce col buttar via altri 2 punti in casa (e fanno 6 in tutto al Marco Polo con questo 2-2 con la Larcianese dopo il 2-2 col San Piero a Sieve e il 4-4 della 1ª giornata col Luco). La vera forza della squadra di Stefano Santini è che non perde. Ma ieri va analizzato il perché avanti di due reti si possa così colpevolmente assentarsi facendosi rimontare. Quando la gara ti si mette bene poi la devi chiudere altrimenti l’avversario può sempre rientrare in gioco, specialmente se gli spiani la strada con un calo di gamba e carattere. Alla fine con la Larcianese viene fuori una sfida da tripla, che in fondo le zebre hanno comunque sfiorato di vincere. Ma il pari è il risultato più giusto per ciò che s’è visto: un tempo per uno.

Ancora con problemi di formazione (out Ceciarini più i giovani Sapienza, Nelli e Tomei... oltre ad aver Pizza e Marinai acciaccati in panchina), il Viareggio conferma il modulo "a rombo" avanzando però il 2005 Matteo Santini dietro le punte e spostando Belluomini da terzino destro (dove gioca il 2004 Lombardi, non al meglio pure lui) a mediano.

Zebre subito pericolose col tiro-cross di Matteo Santini e col palo di testa di Benedini. Il match lo sblocca Chicchiarelli che con un super aggancio, direttamente sul rinvio lunghissimo del portiere Carpita, va poi a trafiggere Pinochi per l’1-0 al 17’. Ed il raddoppio arriva appena 3 giri d’orologio dopo con Matteo Santini che non sbaglia dopo l’errore sottoporta di un minuto prima. A tenere la porta di casa inviolata ci pensa Carpita con una bella parata a terra al 23’.

Nella ripresa le zebre non gestiscono il doppio vantaggio ma anzi abbassano il baricentro, con gli attaccanti che restano sconnessi dal resto del gioco (balza all’occhio la domenica no di Brega stavolta). La Larcianese, che ha qualità offensive evidenti, rimonta in 3 minuti a metà secondo round segnando di testa col troppo solo Guarisa e poi con la zampata di Biagioni sul cross ospite da sinistra. Nel recupero, con gli ospiti in 10, il Viareggio si mette col "3-3-4" e sfiora il 3-2 con Bertacca.

Simone Ferro