Il Viareggio è inarrestabile. Doppietta da urlo di Brega

AVENZA – Espugna “La Covetta“ il Viareggio che si conferma primo della classe anche se adesso insieme solo al San Piero a Sieve (mentre la Real Cerretese che ha perso nell’anticipo del sabato contro un grande Pietrasanta non solo ha perso la vetta ma è stato scavalcato pure dalla Lampo Meridien e da quella Lunigiana Pontremolese che sarà la prossima avversaria delle zebre nell’anticipo del prossimo sabato 18 novembre al Marco Polo Sports Center). Bianconeri a 21 punti che però rispetto all’altra capolista San Piero a Sieve hanno già riposato.

Ma tornando al 3-0 con cui il Viareggio si è imposto ieri sul sintetico del “Paolo Deste“, per gli uomini di Stefano Santini (che era senza gli infortunati Marinai, Tomei e Nelli) sono risultati decisivi il bomber Cristian Brega (autore di una doppietta che lo porta a quota 6 centri stagionali) ed il penalty di Tommaso Fazzini (episodio questo molto contestato dalla San Marco Avenza... ed in effetti il contatto in area carrarina di Franzoni nel duello aereo col subentrato Ceciarini non sembrava essere da calcio di rigore). Il match Brega l’aveva sbloccato al 10’, su pressione alta con recupero del 2004 Sapienza e palla in verticale per il numero 9 che in simil-pallonetto di esterno destro da sinistra segna sul palo più lontano. Poi Carpita blinda la porta con tre paratone di cui una proprio straordinaria sul colpo di testa di Gianmarco Mancini diretto all’incrocio dei pali. Il raddoppio contestato su rigore giunge alla mezzora della ripresa. Infine la chiude ancora Brega con un gol da matti dalla trequarti.