Il Viareggio non è bello.... Ma vince e segna sempre

Vittorie “di cortomuso“ per entrambe le squadre locali di Eccellenza nel turno infrasettimanale appena andato in archivio: l’1-0 in trasferta di Viareggio a Montespertoli e di Real Forte dei Marmi Querceta a Perignano hanno però letture diverse.

Qui Viareggio. Tralasciando la pessima pagina relativa ai fatti che hanno riguardato parte della tifoseria viareggina (ne scriviamo in cronaca) e parlando invece di campo c’è da ravvisare un Viareggio che pur non bello vince le partite sporche e dimostra praticità e concretezza in pieno stile Vangioni. Col successo 1-0 a Montespertoli, raggiunto solo al 92’ col gol-partita di Gianmarco Gabrielli (capocannoniere del team con 4 reti in campionato al pari di Galligani), sono tre le vittorie di file delle zebre, che hanno sempre il miglior attacco del campionato e “virtualmente“ potrebbero vedersi in vetta alla classifica avendo 18 punti in 8 partite, uno in meno dell’attuale capolista Zenith Prato... che però a differenza dei bianconeri deve ancora osservare il turno di riposo (che domenica toccherà alla Lucchese, ad oggi terza con 17 punti. La buona notizia nel Viareggio è il rientro di Purro, che già nei 10 minuti più recupero giocati mercoledì ha fatto (ri)vedere la sua importanza nel dare qualità alla manovra. C’è stato anche il debutto, da subentrato, dell’ultimo arrivato Brondi in mediana. Vangioni tatticamente ha iniziato col 4-3-1-2 (con Morelli trequartista dietro le punte Pegollo e Galligani) ma poi ha finito con un 4-3-3 iper-offensivo avendo Gabrielli e Tieu mezz’ali. Per domenica ai Pini col Cenaia può tornare disponibile Videtta mentre per Lollo tempi lunghi.

Qui Real FQ. La squadra rivelazione del campionato è però il Real Forte Querceta, attuale quarto della classe coi suoi 14 punti (di cui la metà fatti solo nelle ultime tre partite, subendo solo un gol). Per il figlio d’arte Pastine siamo già al 5° clean-sheet. E mister Verdi ha trovato in Franzoni già 2 bei gol pesanti.