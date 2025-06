Il Viareggio pesca nella Lucchese. Antoni sul taccuino dei dirigenti

Potrebbe essere questa settimana quella giusta per arrivare all’ufficializzazione del Viareggio in serie D. Ormai le cose con la dirigenza del GhiviBorgo, come abbiamo ampiamente anticipato nei giorbi scorsi, sono state definite. Il tavolo insomma è più che apparecchiato e, come si dice in questi casi, mancano solo gli ultimi dettagli più che altro burocratici da definire per poter annunciare ufficialmente la cosa.

Intanto i dirigenti si stanno muovendo per fornire al nuovo tecnico zebrato una rosa competitiva per la serie D. Partiamo proprio dalla figura del futuro allenatore. In pole position per guidare le "zebre" ci sarebbe Gianluca Savoldi. Figlio del grande Beppe (bomber di Napoli e Bologna, arrivato anche in Nazionale negli anni ’70), nel 2017 ha cominciato la sua carriera di allenatore nelle giovanili della Pro Sesto. Dal 2021 è tecnico della "Primavera" del Renate. Autore di due promozioni consecutive di quella formazione giovanile, è stato anche vittorioso nel Trofeo "Dante Berretti", dopo la finale vinta per 1-0 sul Palermo.

Si dice che siano finiti sul taccuino dei dirigenti bianconeri, proprio su suo suggerimento, un paio di giocatori della Lucchese di quest’anno. Uno, secondo i ben informati, sarebbe Antoni che il prossimo anno potrebbe vestire la casacca bianconera.

Emiliano Pellegrini